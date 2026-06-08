DE
FR

Toutes formes de terrorisme
La Suisse recense 44 personnes dangereuses pour la sécurité

Le Service de renseignement de la Confédération recense actuellement 44 personnes à risque en Suisse. Ces personnes sont liées au djihadisme ou à d'autres formes de terrorisme, selon le Conseil fédéral.
Publié: il y a 48 minutes
Le Service de renseignement recense 44 personnes à risque en Suisse.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) recense aujourd'hui 44 personnes à risque en Suisse, a indiqué lundi le Conseil fédéral en réponse à une question de Barbara Steinemann (UDC/ZH). Le 28 mai dernier, un homme lié à la mosquée radicale An'Nur a agressé au couteau des passants à la gare de Winterthour (ZH).

Sont recensées tant les personnes motivées par le djihadisme que celles qui soutiennent et encouragent d’autres formes de terrorisme, a précisé le gouvernement à l'issue de l'heure des questions au Conseil national. Un très petit nombre, moins de 10, bénéficient du statut de réfugié, ajoute-t-il.

A lire également
L'attaque de Winterthour relance le débat sur le terrorisme
44 individus à risque
L'attaque de Winterthour relance le débat sur le terrorisme
La menace russe fait exploser la charge de travail des services secrets suisses
17'000 rapports échangés
La menace russe fait exploser la charge de travail des services secrets

Les personnes à risque mettant en danger la sécurité intérieure et extérieure du pays se trouvent pour la plupart en Suisse depuis plusieurs années.

Dans sa réponse, le gouvernement précise qu'il convient de distinguer ces personnes de celles qui ont récemment déposé une demande d’asile en Suisse et pour lesquelles des indices d'une menace potentielle ont été constatés dans le cadre du contrôle de sécurité. Dans ce cas de figure, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) transmet sans délai le dossier d’asile au SRC.

Le SRC publie régulièrement le nombre de cas qu’il traite dans le cadre de sa mission de lutte contre le terrorisme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus