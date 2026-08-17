DE
FR

Une tentative de meurtre le lendemain
Les accusations pleuvent contre l'agresseur d'une fillette à Bâle

Un Suisse de 23 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette à Bâle en décembre 2025, puis tenté de tuer une personne le lendemain. La justice refuse sa libération, invoquant un risque de récidive.
Publié: 14:20 heures
L'homme a été arrêté à la suite de la seconde agression. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le suspect d'une agression sexuelle commise fin 2025 sur une fillette dans un parc à Bâle est aussi soupçonné d'une tentative de meurtre survenue le lendemain. La Cour d'appel a refusé une demande de libération du jeune Suisse, en raison d'un risque de récidive élevé.

A lire aussi
Un suspect arrêté pour abus sexuel sur une fillette de 5 ans
Agression dans un parc
Un suspect arrêté pour abus sexuel sur une fillette de 5 ans
Une enfant agressée sexuellement dans des toilettes publiques à Bâle
Appel à temoins
Une enfant agressée sexuellement dans des toilettes publiques à Bâle

Le jeune homme est soupçonné d'avoir attaqué une personne avec un couteau le 19 décembre 2025, soit un jour après l'agression sexuelle, selon une décision de la Cour d'appel publiée samedi. En raison de la procédure en cours, le parquet ne fournit pas d’autres informations, précise-t-il lundi à Keystone-ATS. La présomption d’innocence s’applique.

Les faits d'abus reprochés remontent au 18 décembre dernier. Dans le parc Oekolampad, à Bâle, l'auteur présumé s'était emparé d'une fillette de 5 ans après avoir agressé et blessé la grand-mère qui accompagnait l'enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes publiques pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle, avant de s'enfuir.

Victimes choisies au hasard

Des traces ADN, des enregistrements vidéo et des descriptions de témoins incriminent le suspect, alors âgé de 23 ans, pour l'agression sexuelle. Des indices relevés par un chien de piste le lient également à l'attaque au couteau. Il avait été arrêté à la suite de cette seconde agression.

Selon le parquet, le jeune homme a «en l'espace de deux jours, gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de deux victimes choisies au hasard». Les parents ont déclaré que leur fils avait des problèmes psychiques et souffrait de délires de persécution. Il aurait refusé de suivre un traitement il y a quatre ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus