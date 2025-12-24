Un homme de 30 ans a été arrêté à Bâle pour abus sexuel sur une fillette de cinq ans le 18 décembre dans un parc. Le tribunal a ordonné sa détention provisoire pour six semaines, a annoncé le ministère public local.

Un suspect arrêté pour abus sexuel sur une fillette de 5 ans

Agression dans un parc

ATS Agence télégraphique suisse

Un suspect a été arrêté à Bâle dans le cadre d'un délit sexuel. L'homme aurait abusé d'une fillette de cinq ans jeudi dernier dans un parc, l'Oekolampadmatte.

Le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du Suisse de 30 ans pour une durée de six semaines, a annoncé mercredi le ministère public de Bâle. La personne arrêtée bénéficie de la présomption d'innocence.

Le 18 décembre peu après midi, l'auteur présumé s'était emparé de la fillette après avoir agressé et blessé la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle.