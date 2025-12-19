ATS Agence télégraphique suisse
Un inconnu a abusé sexuellement d'une fillette de 5 ans, jeudi, dans les toilettes publiques d'un parc à Bâle. Il s'en était emparé en agressant et en blessant la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant.
L'agression est survenue jeudi peu après 12h00 sur le site du parc Oekolampad, indique vendredi le Ministère public de Bâle-Ville. L'auteur des faits s'est emparé ensuite de la fillette et l'a emmené aux toilettes pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle.
La police criminelle a lancé un appel à témoins. Elle recherche des vidéos enregistrées ou des photos prises dans le quartier, sur lesquelles l'agresseur en fuite apparaît. Elle a diffusé son portrait robot.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit