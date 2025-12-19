Une enfant de 5 ans a été agressée sexuellement par un inconnu dans des toilettes publiques à Bâle. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver l'homme.

Une enfant agressée sexuellement dans des toilettes publiques à Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Un inconnu a abusé sexuellement d'une fillette de 5 ans, jeudi, dans les toilettes publiques d'un parc à Bâle. Il s'en était emparé en agressant et en blessant la personne âgée de 69 ans qui accompagnait l'enfant.

L'agression est survenue jeudi peu après 12h00 sur le site du parc Oekolampad, indique vendredi le Ministère public de Bâle-Ville. L'auteur des faits s'est emparé ensuite de la fillette et l'a emmené aux toilettes pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle.

La police criminelle a lancé un appel à témoins. Elle recherche des vidéos enregistrées ou des photos prises dans le quartier, sur lesquelles l'agresseur en fuite apparaît. Elle a diffusé son portrait robot.