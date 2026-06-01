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Sept personnes ont perdu la vie l'an dernier
Les accidents dans l'aviation civile suisse ont augmenté de 20%

En 2025, les accidents dans l'aviation civile suisse ont augmenté de 20%, selon l'OFAC. Quatre accidents d'aviation de plaisance ont causé six morts, tandis qu'aucun décès n'a été enregistré dans l'aviation commerciale.
Publié: 12:22 heures
Au total, la Confédération a traité 14'972 déclarations l'année dernière.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d'accidents signalés dans l'aviation civile suisse a augmenté d'environ 20% en 2025. Dans le domaine de l'aviation de plaisance, quatre accidents ont fait au total six victimes, a annoncé lundi l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

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Une autre personne a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère survenu dans lors d'activités agricoles. Dans l'aviation commerciale, selon les statistiques des incidents de 2025 de l'OFAC, aucun accident mortel n'a été enregistré l'année dernière.

Meilleure culture du compte rendu

Au total, la Confédération a traité 14'972 déclarations l'année dernière. L'OFAC a attribué cette forte augmentation à une meilleure culture du compte rendu, à une augmentation du trafic et à des perturbations généralisées des signaux GPS.

Parmi les incidents signalés figuraient notamment davantage de quasi-collisions en vol, des violations de l'espace aérien et des conflits avec des drones. Des accidents peuvent également se produire au sol, en raison par exemple de la configuration étroite et complexe des aérodromes.

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