Lundi après-midi, un petit avion de tourisme s'est écrasé à Ochlenberg, dans le canton de Berne. Le pilote a perdu la vie dans l'accident et un large périmètre de sécurité a été établi autour de la zone.

Crash d'un petit avion de tourisme dans le canton de Berne

Crash d'un petit avion de tourisme dans le canton de Berne

Le pilote a perdu la vie

ATS Agence télégraphique suisse

Un petit avion de tourisme s'est écrasé lundi après-midi sur le territoire de la commune d'Ochlenberg, dans le canton de Berne. L'accident s'est produit vers 13h30, a indiqué une porte-parole de la police cantonale bernoise à Keystone-ATS. Le pilote, seul à bord, a perdu la vie dans le crash, a confirmé un porte-parole à Blick.

Des images publiées par le portail BRK News montrent l'épave de l'appareil couchée sur le dos, visiblement très déformée. Une croix suisse est reconnaissable sur l'empennage. L'avion en question est un Jet-Cri-Cri, un appareil considéré comme le plus petit et le moins cher des bimoteurs avec équipage au monde. Développé dans les années 1970 par le constructeur français Michel Colomban, il se distingue notamment par un poids à vide nettement inférieur à 100 kilogrammes.

Cause exacte encore inconnue

L'appareil accidenté avait par ailleurs été modifié ces dernières années, transformé en avion à turbine dans le cadre d'un programme de vols d'essai. Sa base d'attache se trouvait à Langenthal, dans le canton de Berne. On ignore encore d'où il avait décollé ce jour-là et quelle était sa destination prévue.

La cause exacte du crash n'est pas encore établie. La zone a été largement bouclée et de nombreuses forces d'intervention se sont déployées sur place: police cantonale bernoise, pompiers et services de secours. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.