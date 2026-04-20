Scène folle à Vartry, en France: un avion Ryanair s'est envolé pour le Maroc sans ses passagers. Ceux-ci ont été interdits d'embarquer en raison d'une pénurie de personnel.

Un avion Ryanair s'envole pour le Maroc… sans ses 192 passagers

Un avion Ryanair s'envole pour le Maroc… sans ses 192 passagers

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

L'aéroport de Vatry, dans la région française de la Marne, a été le théâtre d'une scène complètement folle ce mardi 14 avril. Un avion de la compagnie Ryanair s'est envolé pour Marrakech, au Maroc, en l'absence de ses 192 passagers. L'information a été rapportée pour la première fois par les médias de France Télévisions.

Alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer, les voyageurs se sont vus barrer l'accès à la cabine, en raison d'un nombre trop faible d'agents de sécurité. L'aéroport de Vatry aurait été complètement pris au dépourvu par la compagnie, qui ne l'aurait pas informé de la situation.

Contacté par le média «ICI Grand-Est», Fabrice Pauquer, directeur de l'aéroport, est revenu sur cet épisode invraisemblable: «Au moment où l'on a ouvert l'enregistrement pour les passagers, il n'y avait pas d'équipe de sûreté, a-t-il expliqué. On a appris qu'ils étaient tous en arrêt maladie.»

«C'est scandaleux!»

Du côté des passagers, la colère était forcément de mise. Un couple a confié à France Télévisions avoir déboursé près de 1500 euros en billets d'avion dans le but d'offrir un voyage d'anniversaire à leur fille handicapée.

La maman n'a d'ailleurs pas caché sa déception: «Le seul moyen qu'on a pour l'instant, tant qu'on est encore sur terre, c'est de pouvoir la faire voyager. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour elle. Le manque de bol, c'est que tout est anéanti. Donc elle a beaucoup de rancœur.»

D'autres passagers ont également exprimé leur agacement sur les réseaux sociaux. «C'est scandaleux!», pouvait-on lire sur le profil Facebook d'une passagère. Ryanair n'a pas répondu aux sollicitations de France Télévisions.