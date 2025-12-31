En 2025, un vol sur trois de chez Ryanair a décollé avec du retard selon une analyse de Flighty. Lufthansa et Easyjet figurent également parmi les dix compagnies aériennes les plus affectées par les retards.

Ces compagnies aériennes ont été les moins ponctuelles en 2025

Quiconque souhaite décoller à l’heure en 2026 devra s'armer de courage: une nouvelle analyse de l’application Flighty montre que certaines compagnies aériennes font très souvent attendre leurs passagers. Ryanair se situe en tête de ce classement peu enviable.

En effet, l’analyse qui se base sur plus de 22 millions de vols effectués en 2025 en arrive à la conclusion que 29% des vols Ryanair partent avec du retard. Concrètement, cela signifie que près d’un vol sur trois opérés par la compagnie irlandaise low-cost ne décolle pas à l’heure.

Retard ne signifie pas indemnisation

Mais d’autres compagnies aériennes particulièrement connues figurent également dans les hauts de ce classement. Air France et EasyJet suivent de près Ryanair. La compagnie américaine Frontier arrive pour sa part en quatrième position avec un taux de retard de 28%.

Parmi les dix compagnies aériennes les plus sujettes aux retards figurent également d’autres compagnies reconnues comme Lufthansa, KLM, Qantas Airways, Air Canada, JetBlue et Southwest Airlines.

Information importante pour les voyageurs: un retard de vol ne donne pas automatiquement droit à une indemnisation. Conformément au règlement européen, une indemnisation n’est due que si le vol arrive avec plus de trois heures de retard et que la compagnie aérienne est responsable de ce retard.

Les compagnies aériennes sont déchargées de toute responsabilité en cas de circonstances exceptionnelles comme des conditions météorologiques extrêmes, des grèves ou des problèmes de sécurité.

Rassembler les preuves

En revanche, si la compagnie aérienne est responsable, les passagers ont droit à une indemnisation comprise entre 230 et 560 francs suisses, selon la distance que couvre le vol.

Les compagnies aériennes sont également tenues de prendre en charge leurs passagers pendant l’attente. Cela inclut la fourniture de boissons, de repas, ainsi que la possibilité de contacter leurs proches. Si le vol est repoussé jusqu’au lendemain, l’hébergement dans un hôtel et les transports doivent aussi être obligatoirement couverts.

Les experts en indemnisation d’Air Cash Back conseillent de conserver toutes les preuves aussi tôt que possible. Une photo du tableau des départs, les reçus des dépenses supplémentaires et plus généralement la conservation de tous les documents de voyage peuvent être décisifs pour faire valoir ses droits.

La prudence est également de mise en ce qui concerne les documents présentés aux passagers à l’aéroport. Signer un document sans y prêter attention peut produire de mauvaises surprises, comme la perte de son droit à une indemnisation.