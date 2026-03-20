Une rafale de vent inattendue aurait provoqué la chute mortelle d’une télécabine à Engelberg. L’installation était en parfait état, selon le constructeur et les premières analyses.

La télécabine d'Engelberg a bien été projetée contre un pylône

La télécabine d'Engelberg a bien été projetée contre un pylône

ATS Agence télégraphique suisse

La chute mortelle d'une télécabine mercredi au-dessus d'Engelberg (OW) serait due à «une rafale de vent d'une force inattendue», selon son constructeur. Le souffle aurait projeté la cabine contre un pylône, ce qui l'aurait décrochée, suppose aussi le SESE.

Au moment de l'accident, le vent soufflait puissamment et par rafales, écrit vendredi aux médias Arno Inauer, directeur général de l'entreprise zougoise Garaventa qui a construit les télécabines à huit places du Titlis Xpress. Les vérifications réalisées depuis mercredi montrent que l'installation incriminée se trouvait en parfait état technique, souligne Arno Inauer.

Le SESE confirme cette thèse

Le scénario décrit par le fabricant corrobore avec les premières observations faites par le Service d'enquête de sécurité (SESE). Ce dernier a découvert des traces correspondantes sur la pince de la télécabine ainsi que sur le balancier et le guide-câble du pylône.

Ces indices montrent que la télécabine a été déplacée de son axe au-delà du profil normal, explique à Keystone-ATS Philippe Thürler, chef d'enquête au SESE dont les travaux ne sont pas encore terminés. Les mesures du vent doivent encore être analysées.

L'accès à l'installation était suspendu

La télécabine est tombée dans une pente enneigée après la station intermédiaire de Trübsee (1800m), dans sa montée en direction de la station supérieure de Stan (2430m). Elle a effectué plusieurs tonneaux après sa chute. Sa seule occupante, une femme de 61 ans domiciliée dans la région, n'a pas survécu à l'accident.

0:38 Un lecteur de Blick a filmé: Une télécabine dévale la pente à Engelberg (OW)

Le tronçon supérieur du Titlis Express est fermé depuis le drame jusqu'à nouvel avis. Le téléphérique reliant en parallèle Trübsee à Stand permet de garantir le transport sur cet axe.

Jeudi, le président du conseil d'administration des remontées mécaniques d'Engelberg et conseiller aux Etats nidwaldien Hans Wicki a révélé au Tages-Anzeiger que les employés affectés au Titlis Xpress avaient commencé à suspendre, à cause du vent, le service de l'installation, juste avant l'accident. Ils plaçaient les cabines en voie de garage, lorsque l'une des télécabines encore en service est tombée.