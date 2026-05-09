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Chute dramatique en Autriche
Une Suissesse de 32 ans se blesse grièvement en wingsuit

Deux wingsuiters, une Suissesse de 32 ans et une Allemande de 48 ans, se sont percutées en plein vol samedi à Hohenems, Autriche. Gravement blessées, elles ont survécu à des chutes dramatiques après avoir touché des lignes à haute tension.
Publié: 20:56 heures
Deux wingsuiters se sont percutées en plein vol samedi à Hohenems, Autriche. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux adeptes de wingsuit se sont percutées en plein vol avant de s'écraser samedi à Hohenems, en Autriche. Elles sont gravement blessées. Il s'agit d'une Allemande de 48 ans et d'une Suissesse de 32 ans, qui faisaient partie d'un groupe de 15 parachutistes, a annoncé la police.

Selon les informations disponibles, les deux femmes volaient avec 13 autres parachutistes. La jeune femme de 32 ans aurait percuté son aînée lors d'un virage à droite.

Prise en charge par les secours

La Suissesse a perdu connaissance lors de la collision. Comme elle ne pouvait plus ouvrir son parachute elle-même pour atterrir, le système d’ouverture automatique s’est déclenché. Lors de sa chute, elle a touché une ligne à haute tension et est tombée dans le Rhin. Deux nageurs l'ont ramenée sur la rive, où elle a été prise en charge par les secours.

La femme de 48 ans a brièvement perdu connaissance après la collision. Elle a certes réussi à déclencher elle-même son parachute, mais sans pouvoir atterrir correctement. Elle aussi a frôlé une ligne à haute tension, avant de heurter le sol d'une hauteur de dix mètres. Ses jours ne sont pas en danger. Selon la police, le groupe a sauté d’un avion à environ 4000 m d’altitude.

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