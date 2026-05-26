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Nouveau coup de massue
Les primes maladie risquent d'augmenter d'environ 5% à l'automne

Les primes d'assurance maladie pourraient augmenter de 5% en 2026, selon l'OFSP. Philipp Muri a annoncé mardi que les primes ne couvrent pas totalement les coûts, entraînant un effet de rattrapage.
Publié: 12:22 heures
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
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Les primes ne cessent d'augmenter.
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ATS Agence télégraphique suisse

Les primes pourraient augmenter de 5% à l'automne, au vu de la hausse des coûts. La Confédération reste toutefois prudente à ce stade. En 2026, les primes ne couvrent pas totalement les coûts, a indiqué Philipp Muri, responsable de la division Surveillance de l'assurance de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), mardi devant la presse. On peut donc s'attendre à un effet de rattrapage sur les primes. «En général, les primes augmentent au même rythme que les coûts», a-t-il ajouté. Les assureurs tablent actuellement sur une hausse des coûts de près de 5% pour l'année 2026.

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Au premier trimestre, elle était de 2,9% environ. Les prestations brutes ont augmenté dans tous les groupes de coûts. Les experts ont insisté sur l'importance de la gestion des coûts. «Cette tâche reste permanente», a déclaré Kristian Schneider, directeur adjoint de l'OFSP.

Gestion des coûts

Les experts restent à ce stade prudent sur les projections pour les primes 2027. «L'inconnue est encore trop grande sur les chiffres. Nous ne pouvons donc encore rien confirmer sur le montant des primes de l'année prochaine», a déclaré M. Muri.

Les nombreuses raisons de la hausse des coûts sont connues de longue date. Le vieillissement de la population et les progrès médicaux comptent parmi elles.

La gestion des coûts est essentielle dans ce contexte, aux yeux de l'OFSP. «Cette tâche reste permanente», a déclaré Kristian Schneider, directeur adjoint de l'OFSP.

Il a cité le système TARDOC en vigueur depuis le début de l'année. Le système «fonctionne globalement bien», mais quelques ajustements sont encore nécessaires.

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