Depuis 2025, la Confédération a investi 636,4 millions pour des bâtiments plus écologiques. Malgré 20'000 chauffages au mazout remplacés, l’objectif zéro émission d’ici 2050 semble hors d’atteinte, admet Albert Rösti.

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération annonce mardi des progrès dans l'assainissement des bâtiments qui consomment encore trop. Pas moins de 636,4 millions de francs ont été débloqués à cet effet en 2025. L'objectif zéro émission d'ici 2050 est cependant loin d'être atteint, admettait le ministre de l'environnement Albert Rösti début août.

Les cantons ont versé l'année dernière un montant total de 516,4 millions de francs pour des rénovations et des nouvelles constructions écologiques, écrit le gouvernement dans un communiqué. Plus de 20'000 systèmes de chauffage au mazout ont par exemple été remplacés.

Des fonds supplémentaires ont été débloqués avec le lancement en 2025 d'un nouveau programme qui subventionne le remplacement des systèmes de chauffage électrique décentralisés et des installations à combustibles fossiles ainsi que le bonus sur l'efficacité. Sur près de 4800 demandes soumises, environ 4350 projets ont été approuvés.

Il faudra en faire plus

L'assainissement des bâtiments constitue l'un des défis principaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Le parc immobilier figure parmi les secteurs les plus polluants.

Il sera compliqué d'atteindre l'objectif de réduction de moitié des émissions de CO2 d'ici 2030, avait admis le ministre de l'environnement Albert Rösti dans la presse début août. Les finances fédérales serrées limitent l'achat de crédits d'émission à l'étranger, par où passe une importante part de la réduction du bilan carbone du pays. La Suisse en fait «déjà beaucoup», avait dit le Bernois. Mais «il est évident qu'il faudra aller plus loin après 2030».