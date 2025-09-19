Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons génère des retombées économiques positives, selon une étude. Chaque franc investi rapporte plus d'un franc à l'économie, créant de la valeur ajoutée et des emplois, notamment dans le secteur de la construction.

Le Programme Bâtiments de la Confédération est efficace, selon une étude

Une nouvelle étude l'assure: le programme Bâtiments de la Confédération est efficace. Photo: IMAGO/Andreas Haas

ATS Agence télégraphique suisse

Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons produit des retombées économiques, estime une étude réalisée pour la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie et différentes associations. Chaque franc investi dans l'encouragement rapporte plus d'un franc à l'économie.

«Ce programme augmente la valeur ajoutée brute, les recettes fiscales et l'emploi, tout en réduisant les coûts environnementaux», souligne un communiqué publié jeudi. Au total, les mesures encouragées pour l’assainissement de l’enveloppe des bâtiments et le remplacement du chauffage ont généré une valeur ajoutée brute annuelle de 535 millions de francs. Sur cette somme, 250 millions de francs sont revenus au secteur du bâtiment.

3700 ETP Créées

Dans le même temps, plus de 3700 équivalents plein temps (EPT) ont été créés, en majeure partie dans le secteur de la construction également. L'étude a été réalisée par la société de conseil EBP sur mandat de l'association patronale et professionnelle de la branche électrique EIT.swiss, d’Enveloppe des Edifices Suisse, de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, de Raiffeisen Suisse, de la Banque cantonale de Thurgovie et du WWF Suisse.

Pour calculer les effets économiques du programme, les experts ont évalué les données du programme Bâtiments des années 2021 à 2023. Ils les ont complétées par des données provenant de sources externes, telles que l'indice des prix de construction de l'Office fédéral de la statistique