Grand succès aux EuroSkills

13 des 16 jeunes professionnels suisses qui se sont rendus aux championnats européens des métiers, ce week-end au Danemark, rentrent avec une médaille. L’équipe nationale SwissSkills fête ainsi un grand succès!

1/9 Melitta Leu de Zoug (ZG) remporte l’or en équipe avec Paula Stein de Bülach (ZH) dans la catégorie créatrice de vêtements. Photo: SwissSkills/Michael Zanghellini

La Suisse célèbre un immense succès aux championnats européens des métiers EuroSkills 2025 à Herning, au Danemark. Sur les 16 participantes et participants de la délégation, 13 repartent avec une médaille: 6 d’or (dont deux en binôme), 3 d’argent et 2 de bronze. L’équipe nationale SwissSkills s’impose ainsi une nouvelle fois parmi les nations les plus performantes de ces compétitions internationales.

La liste des médaillées et des médaillés est longue.

Ont décroché l’or: Melitta Leu, créatrice de vêtements, Zoug (ZG), en équipe avec Paula Stein, créatrice de vêtements, Bülach (ZH) ; Marlon Mathieu, employé de commerce, Adligenswil (LU), en équipe avec Leonardo Soares Sousa, employé de commerce, Emmenbrücke (LU) ; Carmen Bircher, peintre, Hagendorn (ZG) ; Alina Knüsel, mécatronicienne d'automobiles, Meierskappel (LU) ; Maurus Dörig, charpentier, Appenzell Schlatt (AI) ; et Andrin Dobler, mécanicien en machines agricoles, Weissbad (AI).

Ont remporté l’argent: Jana Gander, installatrice-électricienne, Beckenried (NW) ; Julie Zufferey, esthéticienne, Uvrier (VS) ; et Florian Hurni, plâtrier constructeur à sec, Neuenkirch (LU).

Ont obtenu le bronze: Janis Schönenberger, poseur de sols - parquet, Tuggen (SZ) ; et Pascal Arnold, cuisinier, Attinghausen (UR).

1/16 Voici les membres de l'équipe nationale SwissSkills qui sont partis aux EuroSkills, à Herning (DK): Alina Knüsel, mécatronicienne d'automobiles, Meierskappel (LU). Photo: © Stefan Wermuth / SwissSkills

«Nous sommes très, très satisfaits des performances réalisées par nos talents professionnels», déclare Martin Erlacher, délégué technique de l’équipe nationale SwissSkills. «Remporter onze médailles dans quatorze disciplines, ce n'est pas une mince affaire.»

Lors de la neuvième édition des EuroSkills 2025, environ 600 compétitrices et compétiteurs venus de 33 pays ont pris part aux épreuves. La Suisse était représentée par 16 jeunes talents, membres de l’équipe nationale SwissSkills, engagés dans 14 disciplines. Sélectionnés par leurs associations professionnelles, ils s’étaient préparés intensivement avec près de 1000 heures d’entraînement.

Les SwissSkills commencent mercredi

Le prochain grand rendez-vous des jeunes talents professionnels suisses est imminent: de mercredi à dimanche, environ 1100 jeunes femmes et jeunes hommes participeront aux SwissSkills 2025 dans plus de 90 métiers lors des championnats nationaux. Au total, quelque 150 professions seront présentées sur le site de la Bernexpo. Maçonne, sommelier en vins, fleuriste ou orfèvre: les talents professionnels montreront en direct ce qu’ils ont appris durant leur apprentissage.

