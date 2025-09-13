Grand succès aux EuroSkills

La Suisse célèbre un immense succès aux championnats européens des métiers EuroSkills 2025 à Herning, au Danemark. Sur les 16 participantes et participants de la délégation, 13 repartent avec une médaille: 6 d’or (dont deux en binôme), 3 d’argent et 2 de bronze. L’équipe nationale SwissSkills s’impose ainsi une nouvelle fois parmi les nations les plus performantes de ces compétitions internationales.
La liste des médaillées et des médaillés est longue.
Ont décroché l’or: Melitta Leu, créatrice de vêtements, Zoug (ZG), en équipe avec Paula Stein, créatrice de vêtements, Bülach (ZH) ; Marlon Mathieu, employé de commerce, Adligenswil (LU), en équipe avec Leonardo Soares Sousa, employé de commerce, Emmenbrücke (LU) ; Carmen Bircher, peintre, Hagendorn (ZG) ; Alina Knüsel, mécatronicienne d'automobiles, Meierskappel (LU) ; Maurus Dörig, charpentier, Appenzell Schlatt (AI) ; et Andrin Dobler, mécanicien en machines agricoles, Weissbad (AI).
Ont remporté l’argent: Jana Gander, installatrice-électricienne, Beckenried (NW) ; Julie Zufferey, esthéticienne, Uvrier (VS) ; et Florian Hurni, plâtrier constructeur à sec, Neuenkirch (LU).
Ont obtenu le bronze: Janis Schönenberger, poseur de sols - parquet, Tuggen (SZ) ; et Pascal Arnold, cuisinier, Attinghausen (UR).
«Nous sommes très, très satisfaits des performances réalisées par nos talents professionnels», déclare Martin Erlacher, délégué technique de l’équipe nationale SwissSkills. «Remporter onze médailles dans quatorze disciplines, ce n'est pas une mince affaire.»
Lors de la neuvième édition des EuroSkills 2025, environ 600 compétitrices et compétiteurs venus de 33 pays ont pris part aux épreuves. La Suisse était représentée par 16 jeunes talents, membres de l’équipe nationale SwissSkills, engagés dans 14 disciplines. Sélectionnés par leurs associations professionnelles, ils s’étaient préparés intensivement avec près de 1000 heures d’entraînement.
Les SwissSkills commencent mercredi
Le prochain grand rendez-vous des jeunes talents professionnels suisses est imminent: de mercredi à dimanche, environ 1100 jeunes femmes et jeunes hommes participeront aux SwissSkills 2025 dans plus de 90 métiers lors des championnats nationaux. Au total, quelque 150 professions seront présentées sur le site de la Bernexpo. Maçonne, sommelier en vins, fleuriste ou orfèvre: les talents professionnels montreront en direct ce qu’ils ont appris durant leur apprentissage.
16 jeunes professionnels ont représenté la Suisse et son système de formation professionnelle aux EuroSkills 2025 à Herning. L’équipe nationale SwissSkills a remporté 11 médailles – 6 d’or, 3 d’argent et 2 de bronze. UBS félicite chaleureusement les lauréates et lauréats suisses.
UBS s’engage pleinement dans l’ensemble des plateformes SwissSkills, qui visent à renforcer l’excellence de la formation et de la pratique professionnelle en Suisse.
Ringier Médias Suisse est le partenaire média officiel de SwissSkills.
Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier.
Contact: E-mail à Brand Studio
