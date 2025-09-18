DE
FR

Stratégie nationale demandée
Le Conseil fédéral doit agir pour soulager les Suisses atteints du Covid long

Le Conseil fédéral doit élaborer une stratégie nationale pour améliorer la situation médicale des personnes souffrant du Covid long. Le Conseil des Etats a tacitement accepté jeudi une motion du National en ce sens.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
La stratégie nationale pour les malades du Covid long doit permettre une meilleure prise en charge médicale (archives).
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une stratégie nationale pour mieux prendre en charge les personnes atteintes de Covid long. Jeudi, le Conseil des États a tacitement accepté une motion du Conseil national allant dans ce sens.

Le texte, déposé par le conseiller national Lorenz Hess (Centre/BE), vise à ce que les patients atteints de ces pathologies bénéficient de la même qualité de soins médicaux dans toute la Suisse. Il demande entre autres une centralisation des données et un soutien des assurances sociales.

300'000 Suisses concernés

En Suisse, plus de 300'000 personnes sont touchées par le Covid long. Ce nombre devrait encore augmenter dans les années en raison du Covid-19 toujours en circulation. La stratégie devra également concerner le syndrome de fatigue chronique et les séquelles post-vaccination.

A lire aussi
Pas de remboursement pour les médicaments achetés à l’étranger
Impacts sur la pharma?
Pas de remboursement pour les médocs achetés à l’étranger
La Suisse ne peut pas garantir des soins en cas de crise ou de guerre
Le Conseil fédéral prié d'agir
La Suisse ne peut pas garantir des soins en cas de crise ou de guerre

Le Conseil fédéral a appuyé cette proposition. Ces symptômes de fatigue chronique ont des répercussions profondes sur la vie sociale, professionnelle et même familiale des personnes concernées, a déclaré la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. Il faut améliorer leur situation, a-t-elle ajouté.

La Confédération se limitera toutefois à un rôle de coordination en raison des compétences cantonales en matière de santé. L'Office fédéral de la santé publique prévoit de lancer les travaux relatifs une stratégie nationale en janvier 2026, et, en étroite concertation avec les acteurs concernés, une stratégie complète d'ici au premier semestre 2027, a encore indiqué la ministre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus