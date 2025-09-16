Le Conseil national a adopté une motion exigeant une stratégie fédérale exigeant un système de santé fiable en cas de crise. La Suisse est actuellement mal préparée aux urgences majeures, avec des capacités limitées dans les hôpitaux civils et militaires.

La Suisse ne peut pas garantir des soins en cas de crise ou de guerre

Le National a adopté lundi, par 122 voix contre 61, une motion en ce sens du Conseil des Etats. Photo: keystone-sda.ch

Le Conseil fédéral devra élaborer, en collaboration avec les cantons, une stratégie pour garantir un système de santé «solide et résilient» pour toutes et tous en cas de crise, de catastrophe ou de guerre. Le National a adopté lundi, par 122 voix contre 61, une motion en ce sens du Conseil des Etats. L'UDC était opposée.

La Suisse est mal préparée à des crises majeures, selon la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, à l'origine du texte. Au total, les hôpitaux civils à travers le pays peuvent prendre en charge environ 50 patients polytraumatisés à la fois. L'armée ne dispose elle que de capacités réduites en ce qui concerne la prise en charge d'urgence.

Système limité en cas de catastrophe

La commission s'inquiète des limites du système de santé en cas de situation d'urgence de grande ampleur. Elle trouve qu'il y a lieu de combler cette lacune. Elle demande donc notamment de clarifier les responsabilités, les conditions à remplir pour la fourniture de prestations, les adaptations légales nécessaires ainsi que les coûts et les possibilités de financement.

Le Conseil fédéral était opposé à cette demande, rappelant que des travaux ont déjà été entamés pour donner une nouvelle orientation au Service sanitaire coordonné, responsable de la santé publique en cas de catastrophe. Jugeant qu'il y a lieu de prendre des mesures, le National a estimé que les demandes de la motion devaient être intégrées dans les travaux en cours.