Le Grand Conseil a tranché
Le canton de Vaud débloque 84 millions pour rénover neuf bâtiments

Le Grand Conseil vaudois approuve 84 millions de francs pour la rénovation énergétique de neuf bâtiments publics. Sept crédits d'investissement ont été acceptés en premier débat, concernant des sites à Yverdon, Moudon, Lausanne, Saint-Sulpice et Cheseaux-Noréaz.
Publié: 15:43 heures
Le nouveau président du Grand Conseil vaudois Stéphane Montangero, le 2 septembre 2025 à Aigle.
Photo: KEYSTONE
Les députés du Grand Conseil vaudois ont approuvé mardi en premier débat les 84 millions destinés à la rénovation énergétique de neuf bâtiments publics. Ces travaux étant répartis sur sept sites, sept crédits d'investissement distincts étaient demandés par le Conseil d'Etat. Tous ont été acceptés haut la main par le plénum. Un deuxième débat aura lieu ultérieurement.

Parmi les sites concernés, quatre doivent faire l'objet «d'assainissements énergétiques majeurs». Il s'agit du Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon, de la Fondation Mérine à Moudon, du domaine pédagogique de Grange-Verney à Moudon également, ainsi que de l'Ecole de l'accueil à Lausanne.

Trois sites doivent bénéficier «d'interventions urgentes et ciblées». Il s'agit du Centre de conservation de la faune à Saint-Sulpice, de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne et de la Haute école d'ingénierie et de gestion à Cheseaux-Noréaz.

