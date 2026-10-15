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Une hausse saisonnière
Berne augmente temporairement le nombre de places d'asile

Face à la hausse saisonnière des demandes d’asile, le Secrétariat d’État aux migrations rouvrira à la mi-novembre un centre de 120 places près de Berne. Les demandes restent toutefois en baisse par rapport à 2025.
Publié: il y a 6 minutes
La Suisse va rouvrir temporairement un centre d’hébergement pour requérants d’asile près de Berne à la mi-novembre. (Image d’illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) va temporairement augmenter le nombre de places d'hébergement dans les centres fédéraux d'asile. La Suisse enregistre en effet une légère hausse saisonnière des demandes d'asile, même si leur nombre reste bas.

Le SEM rouvrira à la mi-novembre le centre de protection civile de Niederscherli à Köniz, dans la banlieue de Berne, indique-t-il jeudi dans un communiqué. Cette structure, dotée de 120 lits, accueillera principalement des personnes en provenance d'Ukraine. Elle fermera «dès que le nombre de nouvelles demandes recommencera à baisser».

«Nettement inférieur»

La mise en service d'autres structures d'hébergement n'est pas prévue pour l'heure. Si nécessaire, des lits supplémentaires pourront être mis à disposition dans les centres fédéraux pour requérants d'asile (CFA) existants.

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Malgré la hausse saisonnière modérée enregistrée, le nombre de nouvelles demandes d'asile «reste nettement inférieur» à celui de 2025, précise le SEM. Les prévisions d'environ 22'000 demandes d'asile et de 10'000 demandes de statut de protection S pour 2026 restent valables.

En raison de cette situation, le SEM avait fermé six centres fédéraux d'asile en juin dernier. «Sauf évolution inattendue» du nombre d'arrivées, ceux-ci resteront fermés «au moins jusqu'à l'été 2027».

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