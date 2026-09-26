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Mobilisation à Berne
Des milliers de personnes manifestent pour le droit d'asile

Sous le slogan «Entre nous, pas de frontières», des manifestants défilent samedi à Berne pour défendre l’asile, la liberté de circulation et les droits fondamentaux des migrants.
Publié: il y a 19 minutes
Des manifestants défilent samedi à Berne pour défendre l’asile, la liberté de circulation et les droits fondamentaux des migrants
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Une manifestation de soutien en faveur de l'asile et des migrants a débuté samedi après-midi à Berne. Le rassemblement, autorisé, se déroule sous le slogan «Entre nous, pas de frontières».

Les manifestants doivent défiler à travers le centre-ville jusqu'à la Place fédérale, selon un journaliste de Keystone-ATS. L'appel à manifester a été lancé par «Solidarité sans frontières» en collaboration avec une centaine d'autres organisations de toute la Suisse. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus.

Les revendications portent sur la liberté de circulation, les droits fondamentaux ainsi que la participation politique, indépendamment de l'origine et du statut de séjour. «La migration fait partie de notre société», d'après un communiqué de presse des organisateurs.

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