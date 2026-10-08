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Réorganisation souhaitée
L'armée suisse aura besoin de 700 nouveaux postes d'ici 2035

Le renforcement de l'armée suisse nécessitera jusqu'à 700 nouveaux postes à temps plein d'ici 2035. Le ministre de la Défense Martin Pfister prévoit de compenser ces besoins en personnel en réorganisant les effectifs internes.
Publié: il y a 37 minutes
Le renforcement de l'armée suisse nécessitera jusqu'à 700 nouveaux postes d'ici 2035.
Photo: PETER SCHNEIDER
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ATS Agence télégraphique suisse

Le renforcement décidé de l'armée suisse entraîne des besoins en personnel supplémentaires pouvant atteindre 700 équivalents temps plein. Le Département fédéral de la défense doit compenser ces coûts supplémentaires en interne. Les travaux sont en cours.

Le nombre de 660 à 700 postes à temps plein supplémentaires nécessaires entre 2028 et 2035 correspond à des premières estimations de l'armée et de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse), a indiqué l’armée à Keystone-ATS. Elle confirme des informations de l'émission «Heute Morgen» de la SRF diffusé jeudi.

Selon le procès-verbal d’une réunion de la direction du Département fédéral de la défense (DDPS) du 11 août, publié mardi, des discussions sont actuellement en cours sur la manière dont l’augmentation et la réduction des effectifs doivent se dérouler. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, à l'intention de compenser l’augmentation des effectifs en interne.

Redéfinition des priorités

«Dans la situation politique actuelle, une nouvelle augmentation des effectifs n’est pas possible, car elle ne serait pas soutenue par le Parlement – les attentes politiques portent notamment sur une redéfinition des priorités en interne afin de compenser les postes supplémentaires», peut-on lire dans le procès-verbal.

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Armasuisse et l’armée se montrent toutefois «sceptiques» quant à la possibilité de respecter cette consigne. «Le matériel doit également être géré», indiquent-ils dans le PV. Il existe certes un potentiel de synergies, mais le travail n’a pas été mené de manière inefficace jusqu’à présent.

Dans le cadre de mesures d’économie, le DDPS a, selon ses propres déclarations, déjà pris des mesures pour alléger la structure de commandement de l’armée suisse et centraliser les services chargés de la communication, des finances et du personnel. D’autres décisions devraient suivre dans ce dossier.

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