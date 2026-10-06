DE
FR

Catastrophe simulée
La Suisse accueille son premier grand exercice antiséisme de l'UE

Pour la première fois, la Suisse accueille un exercice international de gestion de séisme avec 500 participants de l'UE et d'Arménie. L'entraînement, qui simule une catastrophe en Romandie, se déroule jusqu'à vendredi.
Publié: il y a 19 minutes
La Suisse accueille pour la première fois un exercice international de protection civile. (image d'illustration)
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et des pays européens peaufinent leur collaboration dans un exercice dans le cadre du mécanisme de l'UE de protection civile (UCPM). Celui-ci a lieu sur territoire suisse depuis mardi, une première. Il simule un important séisme dans des cantons romands.

Quelque 500 personnes, dont la moitié environ de pays de l'UE et d'Arménie, participent simultanément en anglais jusqu'à vendredi à EU MODEX Switzerland 2026 à Epeisses (GE), en ville de Genève et sur l'aérodrome militaire de Payerne (VD). Selon le scénario, en raison de très lourds dégâts dans ces cantons et dans celui de Fribourg, la Suisse doit faire appel au mécanisme de l'UE.

Catastrophe simulée

Dans la réalité, elle avait recouru à l'UCPM très rapidement après l'incendie qui a fait 41 victimes et 115 blessés en janvier dernier à Crans-Montana (VS). Un soutien qui avait permis la prise en charge de patients dans plusieurs pays.

Mardi, des figurants étaient ensevelis sous deux tas de décombres à Epeisses. «Ce qui est important, c'est notamment de tester l'interopérabilité des équipes qui viennent de plusieurs pays entre elles», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) Philippe Boeglin. Il faut «parler le même langage technique» pour éviter de perdre du temps, selon le commandant de la protection civile vaudoise François Fleuti.

Améliorations prévues

Sur le terrain, ses subordonnés et leurs collègues genevois se sont affairés dans la matinée pour rechercher, localiser et secourir des disparus. Après une reconnaissance grâce à des outils technologiques et des chiens, ils sont intervenus. Une ventilation des décombres pour éviter des gaz ou d'autres composantes toxiques et une sécurisation du site ont notamment dû être menées, explique le commandant vaudois.

Lorsque les capacités nationales sont dépassées, la Suisse, comme tout pays associé à l'UCPM, peut demander de l'aide à es partenaires européens. Dès mardi en milieu d'après-midi, ces renforts sont venus prêter main-forte face à l'étendue du séisme fictif.

L'exercice a lieu dans des conditions réelles. «On essaie d'abord de maîtriser la catastrophe avec les forces nationales et, quand on n'y arrive pas, on peut appeler les pays étrangers à l'aide», ajoute le porte-parole de l'OFPP. «En Suisse, nous sommes dans les prémisses. Nous aurons beaucoup d'éléments à récupérer et améliorer», a insisté de son côté le responsable vaudois.

Pendant l'exercice, la Suisse est chargée de piloter le processus, du passage de la frontière des équipes étrangères jusqu'à leur arrivée sur les zones d'intervention et leur retour. Plusieurs offices fédéraux, des cantons, la protection civile et l'armée ont été activés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus