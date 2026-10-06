Pour la première fois, la Suisse accueille un exercice international de gestion de séisme avec 500 participants de l'UE et d'Arménie. L'entraînement, qui simule une catastrophe en Romandie, se déroule jusqu'à vendredi.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et des pays européens peaufinent leur collaboration dans un exercice dans le cadre du mécanisme de l'UE de protection civile (UCPM). Celui-ci a lieu sur territoire suisse depuis mardi, une première. Il simule un important séisme dans des cantons romands.

Quelque 500 personnes, dont la moitié environ de pays de l'UE et d'Arménie, participent simultanément en anglais jusqu'à vendredi à EU MODEX Switzerland 2026 à Epeisses (GE), en ville de Genève et sur l'aérodrome militaire de Payerne (VD). Selon le scénario, en raison de très lourds dégâts dans ces cantons et dans celui de Fribourg, la Suisse doit faire appel au mécanisme de l'UE.

Catastrophe simulée

Dans la réalité, elle avait recouru à l'UCPM très rapidement après l'incendie qui a fait 41 victimes et 115 blessés en janvier dernier à Crans-Montana (VS). Un soutien qui avait permis la prise en charge de patients dans plusieurs pays.

Mardi, des figurants étaient ensevelis sous deux tas de décombres à Epeisses. «Ce qui est important, c'est notamment de tester l'interopérabilité des équipes qui viennent de plusieurs pays entre elles», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) Philippe Boeglin. Il faut «parler le même langage technique» pour éviter de perdre du temps, selon le commandant de la protection civile vaudoise François Fleuti.

Améliorations prévues

Sur le terrain, ses subordonnés et leurs collègues genevois se sont affairés dans la matinée pour rechercher, localiser et secourir des disparus. Après une reconnaissance grâce à des outils technologiques et des chiens, ils sont intervenus. Une ventilation des décombres pour éviter des gaz ou d'autres composantes toxiques et une sécurisation du site ont notamment dû être menées, explique le commandant vaudois.

Lorsque les capacités nationales sont dépassées, la Suisse, comme tout pays associé à l'UCPM, peut demander de l'aide à es partenaires européens. Dès mardi en milieu d'après-midi, ces renforts sont venus prêter main-forte face à l'étendue du séisme fictif.

L'exercice a lieu dans des conditions réelles. «On essaie d'abord de maîtriser la catastrophe avec les forces nationales et, quand on n'y arrive pas, on peut appeler les pays étrangers à l'aide», ajoute le porte-parole de l'OFPP. «En Suisse, nous sommes dans les prémisses. Nous aurons beaucoup d'éléments à récupérer et améliorer», a insisté de son côté le responsable vaudois.

Pendant l'exercice, la Suisse est chargée de piloter le processus, du passage de la frontière des équipes étrangères jusqu'à leur arrivée sur les zones d'intervention et leur retour. Plusieurs offices fédéraux, des cantons, la protection civile et l'armée ont été activés.