La conseillère nationale PLR Maja Riniker a été élue dimanche dès le premier tour au gouvernement argovien. Elle succède à son camarade de parti Stefan Attiger et porte à deux le nombre de femmes dans l’exécutif cantonal.

La PLR Maja Riniker élue dès le premier tour au gouvernement argovien

La PLR Maja Riniker élue dès le premier tour au gouvernement argovien

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère nationale PLR Maja Riniker, 48 ans, fait son entrée au gouvernement argovien. Elle a remporté dimanche au premier tour l'élection complémentaire. C'est la première fois que l'exécutif argovien compte deux femmes.

Avec un taux de participation d'à peine plus de 20%, Mme Riniker a recueilli 70'137 voix, dépassant de 25'000 voix la majorité absolue, selon les chiffres de la Chancellerie d'Etat d'Argovie. Les trois outsiders n'ont eu aucune chance et n'ont pas influencé le résultat de la favorite.

Maja Riniker était soutenue par l'UDC, le Centre ainsi que l'association cantonale des artisans et des propriétaires immobiliers. Elle a mené une campagne électorale largement apolitique, sous la devise «Pour les habitants d'Argovie».

Le Conseil d'Etat compte deux sièges UDC, le PS, le Centre et le PLR disposant chacun d'un siège. L'élection partielle a été rendue nécessaire par le départ du directeur des travaux publics Stefan Attiger (PLR). Il faisait partie de l'exécutif depuis 2013.

Maja Riniker, membre du Conseil national depuis 2019, va quitter la Berne fédérale pour Aarau. Elle avait présidé la Chambre du peuple en 2025. Le canton d'Argovie compte pour la première fois deux femmes au sein de son exécutif. Martina Bircher (UDC) y avait fait son entrée en 2024.