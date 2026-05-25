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Son brûleur à gaz explose
Un Argovien met le feu à sa maison en désherbant son jardin

Un homme de 79 ans a accidentellement incendié sa maison lundi à Gränichen (AG) en désherbant sa terrasse avec un brûleur à gaz. Les dégâts sont importants, mais aucune blessure n'est à déplorer.
Publié: il y a 53 minutes
L'occupant de la maison a pu quitter les lieux à temps.
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ATS Agence télégraphique suisse

Un septuagénaire a mis le feu lundi à sa maison alors qu'il désherbait sa terrasse avec un brûleur à gaz. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont considérables. Vers 11h30 lundi, un passant a signalé des flammes et de la fumée s'échappant du toit de la maison, a annoncé lundi la police argovienne.

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L'occupant, âgé de 79 ans, a pu quitter les lieux à temps. Par précaution, les maisons voisines ont été évacuées. Selon les premiers éléments, l'homme était en train de désherber la terrasse à l'aide d'un brûleur à gaz. Après être rentré dans le bâtiment, il a entendu une forte détonation et remarqué les flammes.

Il s'agit du troisième incendie provoqué récemment par des brûleurs de mauvaises herbes, après un cas signalé à Root (LU) et un autre à Gränichen (AG). A chaque fois, les pompiers avaient dû intervenir.

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