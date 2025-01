1/2 Le 23 décembre, un avion Swiss reliant Bucarest à Zurich a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Graz. La photo montre l'avion à l'aéroport de cette ville. Photo: Leserreporter

Raphael Rauch

Le rêve de voler est aussi vieux que l'humanité. Les jeunes en particulier rêvent de découvrir le vaste monde, de voyager, d'entrer en contact avec des personnes de tous pays et de toutes cultures. Un jeune Suisse de 23 ans a payé ce rêve de sa vie. Il était tout nouveau chez Swiss: il avait commencé sa formation de steward en octobre, terminé avec succès les vols d'entraînement et ne volait que depuis peu en tant que membre de l'équipage, la dernière fois le 23 décembre.

La veille de Noël, le vol Swiss LX1885 reliant Bucarest (Roumanie) à Zurich a dû faire un atterrissage d'urgence à Graz (Autriche). La raison: des problèmes avec un moteur, de la fumée dans la cabine et dans le cockpit.

Les 74 passagers ont dû quitter l'avion par des toboggans d'urgence. On ne sait pas comment les deux pilotes et les trois membres d'équipage de cabine ont quitté l'avion. Celui âgé de 23 ans était probablement déjà inconscient à bord. Selon un portail roumain, un passager aurait déclaré: «J'ai aidé une hôtesse de l'air à ramener son collègue au sol.»

A Graz, il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère et placé en soins intensifs. Une semaine plus tard, le 30 décembre, le jeune steward est mort. C'est «le cœur infiniment lourd et avec une profonde tristesse» que Swiss a fait savoir que son collègue était décédé «entouré de ses proches».

«Le corps a été autopsié vendredi»

Le parquet de Graz a ouvert une enquête et se penche sur la cause de la mort du steward. Le porte-parole Hansjörg Bacher confie à Blick: «Le corps a été autopsié vendredi. La cause provisoire du décès est une lésion cérébrale hypoxique et un œdème cérébral.» Ce qui signifie que «le cerveau a été massivement endommagé par un grave manque d'oxygène, et le jeune steward en est mort aux soins intensifs.» L'autopsie aurait également révélé un «œdème cérébral massif», c'est-à-dire un gonflement du cerveau.

Dans une prochaine étape, les analyses chimiques et histologiques (soit les tissus biologiques) seront évaluées en laboratoire. «Nous examinons comment cette lésion cérébrale massive s'est produite exactement.» L'autopsie a révélé un cœur «extrêmement dilaté» pour son âge. Il y aurait également des indices d'une bronchite purulente. «On ne sait pas s'il y a un lien avec la cause du décès», dit Hansjörg Bacher. «Nous nous demandons aussi quel rôle a joué le masque de protection respiratoire que portait l'agent de bord.»

Enquête pour homicide par négligence

Le parquet enquête dans toutes les directions pour homicide par négligence et pour lésions corporelles par négligence. Il n'y a pas encore d'inculpés à ce stade. Le parquet veut convoquer l'équipage de Swiss en tant que témoin afin de reconstituer ce qui s'est passé à bord.

«Swiss coopère et nous a assuré, par l'intermédiaire d'un avocat à Vienne, que l'équipage était prêt à venir à Graz pour témoigner sur place.» Outre le parquet de Graz, le service d'enquête de sécurité de la Confédération autrichienne et son homologue suisse, le Sust, sont également actifs.

La question du masque de protection respiratoire est délicate pour Swiss, car les problèmes avec les masques ne datent pas d'hier. En octobre 2023, la compagnie aérienne a annoncé que l'équipement de protection était «partiellement défectueux».

Il ne s'agit pas des masques à oxygène jaunes que les passagers connaissent grâce aux instructions de sécurité, mais de masques spéciaux avec générateurs d'oxygène pour l'équipage, «afin que la respiration soit possible même en cas de dégagement de fumée dans la cabine et que les membres d'équipage puissent se déplacer sans entrave.»

Swiss examine des mesures préventives plus poussées

L'ancien modèle d'un fabricant américain devait être remplacé, disait-on en 2023, «dans quelques mois». Mais selon les informations de Blick, l'ancien modèle est toujours utilisé dans l'avion A340 et dans l'ensemble de la flotte A220, donc par défaut dans le vol accidenté Bucarest-Zurich.

Pourquoi le remplacement prend-il autant de temps? «Les modèles de l'autre fabricant se distinguent par leur taille, leur poids ainsi que par le type et la position de leur fixation. C'est pourquoi un nouvel emplacement adapté doit être défini pour chaque appareil», fait savoir Swiss. A cela s'ajoute le processus d'autorisation. Selon Swiss, rien n'indique que les masques actuels ne sont pas sûrs. «Ils continuent d'être certifiés et sont utilisés par diverses compagnies aériennes.»

Malgré tout, la question de l'équipement de protection suscite l'inquiétude au sein du personnel. Car l'ancien modèle fournit aussi moins d'oxygène (15 minutes) que le plus récent (20 minutes). Swiss souligne qu'elle étudie «diverses mesures préventives plus larges. Parmi celles-ci, une éventuelle accélération du remplacement des masques restants ainsi qu'un développement supplémentaire de notre formation dans ce domaine».

L'avion accidenté reçoit de nouveaux revêtements de siège et un tapis

Les questions de savoir pourquoi la turbine est tombée en panne et comment la fumée a pu pénétrer dans la cabine et le cockpit restent également ouvertes. Le moteur a été démonté à Graz et fait l'objet d'un examen médico-légal par les autorités. L'examen devrait prendre un certain temps. Cela n'a toutefois aucune conséquence pour les autres avions A220: selon Swiss, le fabricant de turbines Pratt & Whitney a communiqué à tous ses clients que la poursuite de l'exploitation de l'A220 «est actuellement recommandée sans autres conditions».

Il est plus facile de répondre à la question de savoir ce qu'il advient de l'avion accidenté HB-JCD: celui-ci devrait bientôt être remis en service. «Le transfert de l'avion est prévu pour la semaine prochaine. Un moteur de rechange est déjà monté et tous les préparatifs sont en cours. Après l'arrivée de l'avion à Zurich, les housses de siège et la moquette seront entièrement remplacées», peut-on lire dans un message interne de Swiss que Blick a pu consulter.

En ce qui concerne le steward décédé, le ministère public de Graz indique que le corps a entre-temps été libéré. Il devrait arriver en Suisse dans les prochains jours. «Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assister et soutenir au mieux les proches dans cette période extrêmement difficile», fait savoir Swiss.

Aucune date n'a encore été fixée pour la cérémonie funéraire. En attendant, les drapeaux de Swiss sont en berne, et dans le cœur de Swiss, au «Operations Center» de l'aéroport de Zurich, la compagnie aérienne helvétique rend hommage au jeune membre de l'équipage décédé avec des fleurs, des bougies et un livre de condoléances.