1/7 L'aéroport de Zurich restera très fréquenté en 2025, notamment grâce à de nouvelles destinations. Photo: Sven Thomann

Jean-Claude Raemy

À l’approche de la nouvelle année, les compagnies aériennes suisses multiplient les offres alléchantes: des vols à moins de 50 francs pour Londres ou sous la barre des 200 francs pour Mascate (Oman). Toutefois, ces tarifs attractifs sont rarement disponibles en haute saison.

De manière générale, il faut s'attendre à une hausse des prix des billets d'avion en Suisse en 2025, malgré l'augmentation du nombre de passagers et du chiffre d'affaires dans le secteur aérien. Ces hausses s’expliquent par des coûts croissants, notamment pour les salaires, le contrôle aérien, et, dans le cas de Lufthansa (maison-mère de Swiss), l’introduction d’une taxe environnementale.

Malgré cela, prendre l'avion reste un moyen de transport abordable. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), le prix moyen mondial des billets d'avion en classe économique est d'environ 380 dollars, soit 44% de moins qu'il y a dix ans.

Et pour ces prix raisonnables, il y a un bonus à la clé. Les compagnies aériennes ont annoncé de nombreuses nouvelles destinations au départ des aéroports suisses pour 2025, en partie déjà pour la saison d'hiver, qui dure encore jusqu'au 29 mars, ou pour la saison d'été, du 30 mars au 25 octobre.

Nouvelles destinations au départ de Genève

Au départ de Genève, Egyptair propose désormais des vols vers Le Caire et Easyjet vers Gizeh/Sphinx ainsi que Marsa Alam, toutes des destinations en Egypte. Mais il y a aussi des nouveautés proposées par Easyjet vers le nord: de nouveaux vols directs vers Tromsø (Norvège) ainsi que Kittilä et Rovaniemi (Finlande). Et un nouveau vol Swiss vers Berlin.





Nouvelles destinations au départ de Bâle

A l'Euroairport de Bâle, Easyjet dessert désormais Londres-Luton, les villes espagnoles de Séville, Bilbao et Valence, la ville islandaise de Reykjavik, Skiathos en Grèce, Rimini en Italie ainsi que l'île de vacances tunisienne de Djerba. Air Arabia dessert Rabat (Maroc) et les vols de Flydubai vers Dubaï (Émirats arabes unis), lancés en été 2024, seront également disponibles en 2025. ASL Airlines dessert Oran (Algérie).





Nouvelles destinationsau départ de Zurich

Swiss relancera dès le mois de mars ses destinations estivales lointaines de Séoul (Corée du Sud) et Toronto (Canada), lancées en 2024. Cluj-Napoca (Roumanie), Košice (Slovaquie) et Londres-Gatwick (Royaume-Uni) sont également proposés en hiver. En été, de nouveaux vols s'ajouteront vers Montpellier (France), Dubrovnik (Croatie), Niš (Serbie) et Heringsdorf (île d'Usedom, Allemagne).

Edelweiss a déjà lancé des vols vers Gizeh/Sphinx (Egypte). S'y ajoutent désormais Tunis et Djerba (Tunisie) ainsi que la ville côtière omanaise de Salalah. Les destinations hivernales populaires comme Kuusamo ou Ivalo en Finlande sont desservies par Edelweiss jusqu'en mars. En été, Seattle (USA), Halifax (Canada), Bristol (Angleterre), Calvi (Corse, France), Tiflis (Géorgie), Terceira (Açores, Portugal) et Zadar (Croatie) rejoignent le programme de vol. Kittilä (Finlande) sera désormais desservi l'été à partir de 2025.

Easyjet attise fortement la concurrence à Zurich avec de nouvelles routes vers Edimbourg (Ecosse), Faro (Portugal), Bordeaux (France), Manchester (Royaume-Uni), Palma de Majorque (Espagne), Rome, Olbia (Sardaigne/Italie) et Malaga (Espagne). Au total, Easyjet proposera 14 liaisons au départ de Zurich l'été prochain, un record jamais atteint auparavant.

Des fréquences accrues sont prévues avec Etihad vers Abu Dhabi (Émirats arabes unis), avec Cathay Pacific vers Hong Kong et avec Ethiopian vers Addis-Abeba. En outre, Air India proposera pour la première fois des vols d'hiver vers Delhi. Et GP Aviation fait dès maintenant concurrence à Edelweiss et Chair sur la ligne vers Pristina (Kosovo).





Nouvelles destinationsau départ de Berne

12 destinations pourront être desservies au départ de la paisible ville de Berne-Belp en 2025. Hotelplan et Tui Suisse proposent désormais des vols vers Monastir (Tunisie) avec Helvetic Airways. De plus, Skyalps vole désormais vers Corfou (Grèce) pour Belpmoos Reisen et la compagnie aérienne semi-privée Travelcoup vers Ibiza (Espagne).

Remarque: des changements de dernière minute sont possibles. Il est indispensable de consulter les plans de vol en ligne pour connaître les dates et les fréquences exactes.