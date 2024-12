1/4 Prendre l'avion deviendra plus cher chez certaines compagnies aériennes à partir du 1er janvier 2025. Photo: Keystone

Alexander Terwey

1 Supplément de coût environnemental pour les vols

A partir de janvier, les voyageurs devront payer un supplément de coût environnemental pour les vols effectués par les compagnies aériennes du groupe Lufthansa. Celui-ci s'élèvera jusqu'à 72 francs en fonction de la distance et de la classe du vol. Les filiales Swiss et Edelweiss sont également concernées. Toutes deux indiquent sur leur page d'accueil: «Le supplément pour frais environnementaux s'applique aux segments de vol commercialisés et effectués par le groupe Lufthansa au départ des pays de l'UE ainsi que de la Grande-Bretagne, de la Norvège et de la Suisse.»

Le supplément couvre une partie des coûts supplémentaires en constante augmentation en raison des obligations légales en matière d'environnement, des lois nationales et internationales ainsi que des adaptations du commerce européen des émissions. Selon Swiss et Edelweiss, les vols court et moyen-courriers en classe économique sont soumis à un supplément de 1 à 5 francs. Pour les vols long-courriers en classe économique, il faut compter entre 6 et 12 francs. Pour les vols long-courriers en première classe, le supplément varie entre 36 et 72 francs.

2 Nouveaux vols Easyjet

La compagnie aérienne à bas prix Easyjet propose de nouveaux vols pour la nouvelle année. A partir du 18 janvier, elle proposera un vol direct de Genève vers le Yorkshire, en Angleterre. Toutefois, Easyjet ne dessert cet aéroport que pendant la saison d'hiver. Le vol direct dure environ deux heures.

3 Majorations plus élevées pour les collaborateurs de la Poste

Les collaborateurs de la Poste et de Postfinance recevront au 1er janvier 2025 des suppléments plus élevés pour les interventions de piquet, le soir, la nuit et le dimanche. La Poste s'est mise d'accord avec les partenaires sociaux en septembre dans de nouvelles conventions collectives de travail (CCT). Pour les interventions de piquet, la Poste paiera à l'avenir 6 francs par heure, au lieu de 5 francs jusqu'à présent. Le supplément pour les interventions en soirée et la nuit augmente également d'un franc et passe à 8 francs par heure. Les interventions le dimanche sont payées 12,50 francs de l'heure, au lieu de 11 francs actuellement.

La prime de fidélité pour cinq ans de fidélité à l'entreprise passe de 1500 francs à 1650 francs. De plus, dix jours fériés au lieu de neuf seront désormais valables à la Poste dans toute la Suisse. Les nouvelles CCT sont valables au moins trois ans et concernent environ 30'000 collaborateurs. Sont exclus les collaborateurs de CarPostal, Postlogistics, Post Immobilien und Management Service, Presto Presse Vertrieb et notime.

4 Des salaires plus élevés dans le commerce de détail

Bonne nouvelle pour les collaborateurs de Denner: dès janvier, les collaborateurs recevront 1,1% de salaire en plus. Le congé maternité sera en outre prolongé de 18 à 19 semaines. De plus, le personnel qualifié et non qualifié recevra à l'avenir plus d'argent s'il choisit de faire carrière chez Denner. Le salaire minimum augmentera de 50 francs par mois.

Le groupe Migros accroit également la masse salariale de 1,0 à 1,3%. En règle générale, le salaire augmente d'au moins 50 francs par mois pour un taux d'occupation de 100%, les bas salaires devant être augmentés en priorité.

Les collaborateurs de Coop ayant signé une convention collective de travail verront leur salaire augmenter d'au moins 1,0% en 2025. Les cadres de Coop recevront à l'avenir 1,0 % de plus.

5 Caisse maladie

Au 1er janvier 2025, les primes d'assurance maladie augmenteront de 6% en moyenne par rapport à l'année précédente. La prime moyenne s'élèvera à 378,70 francs.

Désormais, les assurés ayant le libre choix du médecin pourront également passer en cours d'année à un modèle d'assurance alternatif, par exemple médecin de famille, HMO ou télémédecine, mais uniquement auprès de leur propre assureur. Le passage en cours d'année d'un modèle d'assurance alternatif à un autre n'est pas possible.

6 Prix de l'électricité

De nombreux fournisseurs d'électricité baissent leurs prix au 1er janvier 2025. En moyenne, les prix de l'électricité baisseront de 10% cette année. Selon les calculs de la Commission de l'électricité ElCom, les citoyens paieront l'année prochaine 29 centimes par kilowattheure (kWh), soit 3,14 centimes de moins qu'en 2024. Un ménage moyen avec une consommation annuelle de 4500 kWh paiera donc 141,30 francs de moins qu'en 2024.

7 Franchise-valeur

Mauvaise nouvelle pour les tourisme d'achat: la franchise-valeur dans le trafic touristique passera de 300 à 150 francs au 1er janvier 2025. Le Conseil fédéral entend ainsi lutter contre le tourisme d'achat et améliorer l'équité fiscale. Si la valeur totale de la marchandise importée dépasse 150 francs, la TVA suisse devra être payée sur la valeur totale.