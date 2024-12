1/4 Pour l'heure, seules Raiffeisen et la Banque Cler renoncent à une adaptation des taux. Photo: Pius Koller

Robin Wegmüller

C'était une décision surprenante: la Banque nationale suisse (BNS) a abaissé jeudi son taux directeur de 0,5 point de pourcentage. Il s'agissait de la première décision de son nouveau président Martin Schlegel. Pour les épargnants, c'est tout sauf un cadeau de Noël. Car comme le prédit Benjamin Manz, directeur du service de comparaison Moneyland: «Il faut malheureusement s'attendre à nouveau à des baisses importantes des taux d'épargne.»

En effet, les banques utilisent volontiers une telle baisse des taux d'intérêt de la BNS comme justification pour adapter leurs propres taux d'épargne. Cela n'arrive toutefois pas du jour au lendemain: «Nous observons en permanence le marché ainsi que les décisions de la BNS et vérifions en permanence notre offre», explique-t-on chez la plupart d'entre elles. Seules Raiffeisen et la Banque Cler renoncent, même si ce n'est que temporaire, à une adaptation des taux.

Quand on regarde dans le passsé, cela ne présage rien de bon: après les dernières baisses de taux de la BNS, de nombreux établissements financiers ont fait baisser leurs taux d'épargne au cours des trois mois suivants. Il est bien possible qu'une nouvelle vague s'abatte à partir de janvier 2025. Deux établissements financiers ouvrent le bal: la Banque cantonale de Zoug, qui abaisse ses taux d'épargne de 0,2 à 0,1%, et la néo-banque Yuh, qui les réduit de 0,75 à 0,25%, toutes les deux au 1er janvier 2025.

Baisse depuis octobre 2024

Entre-temps, Blick a examiné les indications figurant sur les sites web de plus de 20 banques différentes. La majorité d'entre elles ont déjà serré la vis du taux d'épargne depuis octobre. Les banques cantonales de Saint-Gall, Nidwald et Glaris ont baissé de 0,4 à 0,3%. Chez UBS, le compte d'épargne rapporte encore 0,45%. Credit Suisse a également revu ses taux à la baisse: sur le compte d'épargne classique, les clients obtiennent maintenant le même taux qu'à l'UBS.

« Nous ne nous attendons pas encore à une vague d'augmentation des frais, même en 2025. Benjamin Manz, directeur du service de comparaison Moneyland »

Seuls quelques établissements financiers n'ont pas encore adapté leurs taux d'épargne cet automne, comme les banques cantonales de Genève et de Thurgovie. Leur taux d'intérêt reste généreusement fixé à 0,5 et 0,4%. Avec son 0,75%, la néo-banque Alpina affiche le taux d'épargne le plus élevé des établissements financiers étudiés. Par ailleurs, dans la plupart des banques, les intérêts ne sont valables que jusqu'à un certain montant de fortune, par exemple 50'000 ou 100'000 francs. Cela varie d'une banque à l'autre.

Pour les épargnants, les perspectives sont donc sombres. La dernière fois que la Suisse s'est trouvée à un niveau de taux bas et négatif, certaines banques ont même augmenté leurs frais, par exemple sur la gestion de compte. Benjamin Manz se veut toutefois rassurant sur ce sujet: «Nous ne nous attendons pas encore à une vague d'augmentation des frais, même en 2025. Les observateurs du marché ne prévoient pas pour l'instant de taux d'intérêt négatifs.»