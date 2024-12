La BNS baisse ses taux... ce que ça change pour vous

1/4 Le président de la BNS, Martin Schlegel, a annoncé jeudi une baisse des taux d'intérêt de 0,5 point, à 0,5% Photo: Thomas Meier

Christian Kolbe

A la Banque nationale suisse (BNS) aussi, l'esprit de Noël a visiblement contaminé les coeurs: le nouveau président Martin Schlegel et son équipe ont décidé ce jeudi d'abaisser le taux directeur de 0,5 points de pourcentages, à 0,5%. Cette annonce constitue une demi-surprise, tant les insinuations faites ces dernières semaines allaient dans le sens d'un abaissement.

En revanche, la diminution de 0,5 points de pourcentage, n'était pas forcément attendue, l'économie ne se portant pas si mal, et l'inflation continuant même de reculer.

Pour la plupart des gens, cette baisse des taux s'apparente à un cadeau de Noël bienvenu. A l'exception notable des épargnants, qui devront chercher leurs présents ailleurs.

Quel impact pour les propriétaires de logements?

Ce sont surtout ceux qui ont financé leur maison ou leur appartement en contractant des hypothèques Saron, qui ont de quoi se réjouir. A partir de vendredi, les coûts pour les détenteurs d'une telle hypothèque diminueront de moitié.

En revanche, la décision de la BNS ne devrait pas changer grand chose en ce qui concerne les hypothèques à taux fixe, les baisses des taux étant déjà intégrées dans les prix. De plus, pour des raisons de réglementation, les banques n'ont pas les moyens de faire de grandes concessions sur les hypothèques à taux fixe. Toujours est-il que celles-ci ont baissé en moyenne de 0,71 point de pourcentage depuis le début de l'année. Et il vaut toujours la peine de négocier avec sa banque pour obtenir une hypothèque un peu plus avantageuse.

Quels sont les avantages pour les acheteurs et les vendeurs de maisons?

Le marché de l'immobilier connaît une nouvelle dynamique. En effet, avec la baisse des taux d'intérêt, les coûts de financement d'un nouveau logement vont baisser une fois de plus. Cela pourrait au moins compenser une partie de l'importante hausse des prix de l'immobilier ces dernières années. Grâce à la baisse des taux d'intérêt, le cercle de ceux qui peuvent s'offrir un logement en propriété s'élargit un peu. Ce qui augmentera toutefois a demande et fera donc à nouveau monter les prix.

Pour les vendeurs, il s'agit également d'une bonne nouvelle. Car si la demande augmente, ils pourrant plus facilement imposer leur prix, et ils devront ainsi attendre un peu moins longtemps avant de conclure la vente.

Les locataires vont-ils aussi en profiter?

Oui, même si ce n'est pas pour tout de suite. Les locataires devront en effet attendre le 3 mars prochain, date à laquelle l'Office fédéral du logement procèdera à une adaptation de son taux de référence. Et celui-ci sera très probablement revu à la baisse. Si cela se confirme, les locataires pourront alors demander une baisse de loyer si tant celle-ci n'intervient pas automatiquement.

Quel impact pour l'épargne ?

Les épargnants sont les seuls à ne pas profiter de la décision de la BNS. En effet, avec la baisse des taux d'intérêt, la plupart des banques vont rapidement recalculer le taux d'intérêt qu'elles peuvent imposer aux épargnants. Bien sûr, elles ne peuvent pas tout se permettre: une adaptation trop défavorable aux épargnants pouvant motiver ceux-ci à aller voir ailleurs. En Suisse, les taux d'épargne s'élèvent en moyenne à 0,52%, soit un peu moins que le taux d'inflation de 0,7%. Ceux qui accordent plus d'importance au rendement qu'à la sécurité devront donc chercher des alternatives.

Quel impact pour les consommateurs?

Le renchérissement en Suisse semble vaincu. De nombreux consommateurs être soulagés au niveau de leur porte-monnaie. De plus, le marché du travail semble bien tenir et le moral des consommateurs est au beau fixe dans le pays. Le franc suisse va quelque peu s'affaiblir, mais pas trop au vu des turbulences politiques et économiques qui affectent les pays voisins. Ainsi, le franc va rester fort par rapport aux autres monnaies, rendant les vacances et les achats à l'étranger toujours aussi agréables.

Quels avantages pour l'économie ?

L'industrie d'exportation peut remercier la BNS. Un franc un peu plus faible enlève de la pression à de nombreuses entreprises, car leurs produits sont à nouveau plus compétitifs en termes de prix. Des taux de crédit plus bas profitent également aux entreprises et aux investisseurs..

Les taux d'intérêt continueront-ils à baisser l'année prochaine ?

Les perspectives sont bonnes. IL est même possible que le taux directeur atteigne 0% en milieu de l'année prochaine. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour déconseiller à la BNS de miser à nouveau sur des taux d'intérêt négatifs si le franc devait s'apprécier fortement ou si les prix devaient continuer à baisser sur un large front. Il semble en outre que les achats de devises aient été plus efficaces que les taux d'intérêt négatifs dans la lutte contre le franc fort.