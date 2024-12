Un avion de la compagnie aérienne Swiss, assurant la liaison entre Bucarest et Zurich a dû atterrir d'urgence lundi à Graz en Autriche à cause de fumée dans l'appareil, indique un communiqué de la compagnie.

Lundi soir, un avion de Swiss portant le numéro de vol LX1885 a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Graz, en Autriche. Photo: Sven Thomann

Daniel Macher

Un Airbus A220-300 de Swiss effectuant la liaison Bucarest - Zurich a été contraint de se poser inopinément à Graz (Autriche), en raison de problèmes moteurs et de fumée détectée dans le cockpit et la cabine. Les 74 passagers ont été évacués. Dix d'entre eux et les cinq membres de l'équipage ont été pris en charge par des médecins. Swiss se dit profondément préoccupés par l’état de santé d’un membre du personnel de cabine.

Ce dernier a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Graz, a indiqué en soirée la compagnie Swiss dans un communiqué. Son état reste incertain, ajoute-t-elle.

Les causes encore à déterminer

Une task force a été mise en place pour s’occuper de l’assistance, de l’hébergement et de l’organisation du transport ultérieur des passagers et de l’équipage. «Notre priorité absolue est de venir en aide à toutes les personnes affectées. Une équipe SWISS se prépare à se rendre à Graz pour soutenir les passagers et les membres d’équipage», indique encore lundi soir la compagnie helvétique.

A 21h30, l'appareil se trouvait encore sur la piste d'atterrissage de Graz, entraînant la fermeture de l'aéroport de Graz. Swiss est en contact étroit avec les autorités locales et travaille à déterminer les causes de cet atterrissage d’urgence ainsi qu’à planifier les étapes suivantes.

Il s'agit du vol LX1885. L'appareil fait partie de la flotte court-courriers de Swiss et compte 145 places, d'après le site de la compagnie.