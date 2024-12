Combien coûteront les vols en 2025? Blick a voulu en avoir le cœur net et a évalué les onze destinations les plus prisées au départ de Zurich. Résultat: les prix vont augmenter – parfois massivement – mais pas sur toutes les lignes.

Nicola Imfeld

Un billion de dollars, ou 1000 milliards. L’année 2025 sera une année record pour le secteur de l’aviation. C’est ce qu’a annoncé l’association faîtière des compagnies aériennes (IATA) à la mi-décembre à Genève. La raison? Le nombre de personnes souhaitant voyager n’a jamais été aussi élevé. L’IATA prévoit 5,2 milliards de passagers.

En tant que clients, avons-nous quelque chose à gagner lors de cette année record? Cela dépend, dit l’association faîtière. Sur les trajets courts, les prix ont tendance à baisser, sur les longs trajets, ils augmentent jusqu’à 6%. Blick a voulu en avoir le cœur net et a évalué avec le moteur de recherche de voyages Kayak les onze itinéraires de vol les plus prisés au départ de l’aéroport de Zurich; six vols court-courriers, et cinq longs.

La mauvaise nouvelle est que les prix des itinéraires les plus populaires au départ de Zurich augmentent en moyenne de 3,5%. La bonne nouvelle? Certaines des destinations phares ne deviennent pas plus chères, au contraire.

Les vols vers Majorque particulièrement chers

Pour trois destinations lointaines, les Suisses bénéficieront d’une baisse de prix: ceux qui s’envoleront l’année prochaine pour Dubaï, Bangkok ou Shanghai paieront 4 à 7% de moins qu’en 2024. Sur les trajets courts, les voyages à Londres seront un peu moins chers (-2%).

Les voyages en avion vers Paris, Barcelone, Athènes, Héraklion, Los Angeles et New York seront plus chers. La plus forte hausse de prix concerne Majorque, la destination préférée des Suisses en été. Les personnes qui prévoient un séjour sur l’île espagnole devront payer en moyenne 231 francs pour un vol aller-retour en 2025. C’est 16% de plus que l’année dernière.

Les raisons de la hausse des prix

Mais pourquoi les prix des billets d’avion augmentent-ils globalement? Selon Marie Owens Thomsen, économiste en chef de l’IATA, la marge des compagnies aériennes ne cesse de diminuer. La pression sur les prix vient d’en haut, car les compagnies aériennes n’ont aucune influence sur nombre de leurs coûts. Par exemple, les taxes d’aéroport et les services de contrôle aérien, mais aussi les fournisseurs tels que les fabricants de moteurs et de machines qui, selon elle, profitent en partie de leur position monopolistique pour imposer des prix élevés.

La forte concurrence exerce également une pression par le bas: chaque passager peut comparer les prix à tout moment et sur n’importe quel trajet, ce qui rend les augmentations de prix difficiles.

Toujours est-il que les compagnies aériennes suisses sillonneront le monde à partir de 2025 avec de nouveaux vols long-courriers. Edelweiss et Swiss lanceront l’Airbus A350-900 à partir du printemps et de l’été. Certains passagers suisses en auront donc pour leur argent.