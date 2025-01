1/5 En raison de la forte formation de fumée dans la cabine et le cockpit, un avion de Swiss a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Graz peu avant Noël. Photo: Leserreporter

Christina Benz

Le 23 décembre, l'avion de Swiss LX1885 reliant Bucarest à Zurich a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Graz en Autriche. La raison? Des problèmes de moteur et un fort dégagement de fumée dans le cockpit et la cabine. Un membre de l'équipage a été grièvement blessé et a dû être transporté à l'hôpital par hélicoptère. Lundi, la triste nouvelle est tombée: le membre d'équipage est décédé.

Alors que l'enquête autour de cette affaire bat son plein, une lettre d'information de Swiss datée du 26 décembre attire particulièrement l'attention. Outre les pièces mécaniques de l'avion, une partie de l'équipement de protection de l'équipage a été examiné. Comme le rapporte le «Tages-Anzeiger», la compagnie aérienne avait déjà constaté plusieurs problèmes en 2023.

Des masques «en partie défectueux»

«Swiss a constaté que l'équipement de protection (Protective Breathing Equipment – PBE), destiné à protéger les équipages de la fumée et des vapeurs dans le cas improbable d'un dégagement de fumée à bord, est partiellement défectueux», peut-on lire dans un communiqué daté du 11 octobre 2023. Dans deux cas où l'équipage a utilisé cet équipement, il a été constaté que l'un des deux modèles utilisés présentait des défauts.

Swiss a alors annoncé qu'elle remplacerait progressivement le modèle du type concerné. «Comme Swiss a installé près de 1000 masques de protection respiratoire du type concerné dans ses avions, l'opération de remplacement durera quelques mois», a-t-on ajouté. De plus, un programme de formation a été initié en complément pour tous les membres d'équipage.

Une opération toujours en cours

Comme le «Tages-Anzeiger» l'a appris vendredi auprès de la porte-parole de Swiss Meike Fuhlrott, le processus de remplacement des masques n'est pas encore terminé: «La majorité des avions de Swiss sont désormais équipés de masques de protection d'un autre fabricant, mais le remplacement des modèles PBE concernés est toujours en cours.» Fait explosif: les masques de protection à bord de l'avion qui a dû atterrir en urgence à Graz étaient encore ceux du fabricant Collins, le modèle défectueux.

Comme l'a dit une lectrice de Blick, les membres de l'équipage avaient enfilé des combinaisons de protection. Une Américaine a également raconté au journal autrichien «Kleine Zeitung» que les membres de l'équipage qui s'agitaient dans tous les sens avaient enfilé des chapeaux jaunes, les masques PBE. Mais malgré ces protections, une jeune hôtesse de l'air a perdu connaissance et un steward a dû être transporté à l'hôpital.

«Nous trouverons les réponses»

Il n'est pas clair si l'équipement de protection est responsable des problèmes de santé et du décès du collaborateur. Un lien ne peut être ni confirmé ni exclu. Le parquet autrichien a quant à lui ouvert une enquête et ordonné une autopsie médico-légale du membre d'équipage décédé.

La compagnie aérienne a parlé d'une «journée noire» et ajouté qu'elle travaillait d'arrache-pied pour trouver les raisons de l'incident. «Pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé sur le vol LX1885», a déclaré le chef des opérations de Swiss, Oliver Buchhofer. «Mais nous allons trouver les réponses.»