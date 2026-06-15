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Le fromage, moteur principal
Légère croissance pour les filières AOP-IGP, malgré les défis

Les filières suisses AOP-IGP ont vu leur production progresser malgré un contexte défavorable. Portée par les fromages, elle a augmenté de 0,9% pour atteindre 66'520 tonnes en 2025.
Publié: il y a 10 minutes
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La production de fromages a augmenté de 1,3% en 2025, et ce malgré la cherté du franc et de nouvelles taxes à l'importation aux Etats-Unis.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Malgré un contexte difficile pour l'exportation, la production des filières AOP-IGP a augmenté de 0,9% l'an dernier, pour atteindre 66'520 tonnes. Les fromages ont été le principal moteur de cette légère croissance.

Dans le détail, la production de fromages a augmenté de 1,3% en 2025, et ce malgré la cherté du franc et de nouvelles taxes à l'importation aux Etats-Unis, indique lundi l'organisation faîtière AOP-IGP dans un communiqué. Les spécialités carnées ont en revanche reculé de 1,1%, tandis que les autres catégories de produits ont progressé de 2%.

Sur le plan politique, l'association, qui regroupe les filières de produits suisses bénéficiant d'une Appellation d’Origine Protégée (AOP) ou d’une Indication Géographique Protégée (IGP), soutient les accords bilatéraux III avec l'Union européenne. Elle estime que «sans nouveaux accords, la voie bilatérale va s'éroder», ce qui nuirait aux exportations, qui se font majoritairement vers l'UE.

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L'association s'est aussi engagée pour la protection des AOP-IGP dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Une liste d'indications géographiques a été échangée entre les deux parties, contenant 110 dénominations suisses, dont les appellations sensibles «Gruyère» et «Sbrinz».

Un changement est par ailleurs intervenu à la tête de l'organisation. Après six ans de présidence, Benedikt Würth a démissionné. La conseillère aux Etats fribourgeoise Isabelle Chassot (Centre) a été élue à l'unanimité pour lui succéder.

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