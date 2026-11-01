Dans le canton d'Uri, à Andermatt, l'homme d'affaires égyptien Samih Sawiris ajoute une nouvelle pièce à son empire alpin: «The Alpinist», hôtel cinq étoiles tourné vers les sports de montagne, ouvrira en décembre 2027.

En bref L'homme d'affaires égyptien Samih Sawiris construit l'hôtel de luxe «The Alpinist» à Andermatt, prévu pour décembre 2027

L'hôtel propose 66 chambres, 164 résidences et des offres sportives

Dans la commune, un centre sportif de 5000 m² ouvrira également en 2032 ou 2033

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

L’homme d’affaires égyptien Samih Sawiris poursuit la transformation d’Andermatt en destination alpine haut de gamme. Après l’ouverture de deux établissements prestigieux, un nouvel hôtel de luxe est déjà en construction dans la commune uranaise. Baptisé «The Alpinist», ce cinq-étoiles doit accueillir ses premiers clients en décembre 2027. Il comptera 66 chambres et 164 résidences haut de gamme, avec l’ambition d’attirer toujours davantage une clientèle fortunée dans la vallée d’Urseren.

L’établissement prend actuellement forme dans le nouveau quartier d’Andermatt Reuss, à proximité immédiate de la zone piétonne, un élément auquel Samih Sawiris accorde une importance particulière. Avec son architecture singulière, «The Alpinist» réunira plusieurs restaurants et bars, un vaste espace bien-être ainsi que de grandes piscines intérieure et extérieure. A plus d’un an de son ouverture, ce nouvel établissement marque une étape supplémentaire dans la transformation d’Andermatt en destination alpine de luxe.

Hôtelier expérimenté aux commandes

«The Alpinist» entend toutefois se distinguer des autres hôtels de luxe de la station. Son concept vise avant tout une clientèle active et sportive, qui souhaite profiter des activités alpines durant la journée – ski, escalade ou vélo – avant de se détendre le soir.

Pour répondre à ces attentes, l’hôtel prévoit la création d’un «Alpine Experience Hub», un espace chargé d’organiser des activités personnalisées en montagne. Le recrutement est d’ailleurs déjà en cours pour mettre ce service sur pied.

Des «Alpine Butlers» seront également à disposition des clients afin de leur proposer des expériences sur mesure et de les accompagner dans la découverte de la région selon leurs envies.

On connaît désormais aussi le nom de celui qui dirigera ce nouvel établissement de prestige. Selon un communiqué, Lorenz Maurer prendra ses fonctions le 1er décembre 2026. Cet hôtelier expérimenté rejoint Andermatt après avoir dirigé le Grand Hotel Belvedere, à Wengen, dans le canton de Berne. Il avait auparavant été à la tête de l’hôtel design The Cambrian, à Adelboden. Plusieurs défis l’attendent dans les prochains mois: constituer ses équipes, préparer l’exploitation de l’établissement et coordonner les différentes opérations en vue de l’ouverture.

Un vaste complexe sportif

Les projets de Samih Sawiris à Andermatt ne se limitent pas au développement de l'établissement haut de gamme. L'homme d'affaires entend également développer des infrastructures destinées à la population locale. Le village uranais devrait ainsi bientôt accueillir un vaste centre sportif et de loisirs.

Samih Sawiris a investi plusieurs millions de francs dans la construction de ce complexe de 5000 mètres carrés, qui réunira piscine, espace bien-être, salle d’escalade et patinoire. Prévu pour 2032 ou 2033, le centre ambitionne de devenir un lieu de rencontre et de loisirs incontournable pour la population locale.

Un lieu de rencontre et de loisirs

Samih Sawiris ne pense toutefois pas uniquement à sa clientèle fortunée, mais aussi aux habitants d’Andermatt. Le village uranais devrait ainsi bientôt accueillir un vaste centre sportif et de loisirs. L’investisseur y consacre plusieurs millions pour financer un complexe réunissant piscine, espace bien-être, salle d’escalade et patinoire. D’une superficie de 5000 mètres carrés, l’infrastructure devrait ouvrir ses portes en 2032/2033 et devenir un nouveau lieu de vie central pour la commune.

Ce futur complexe a vocation à faire le lien entre le centre historique d’Andermatt et le nouveau quartier d’Andermatt Reuss. Il se veut un lieu de rencontre et de loisirs aussi bien pour les habitants que pour les propriétaires de résidences secondaires et les touristes. Le projet tient également compte des attentes de la population locale. Consultés dans le cadre d’une enquête et d’un atelier participatif, les habitants ont notamment exprimé leur souhait de disposer d’un espace aquatique, d’installations dédiées au bien-être et au fitness, ainsi que d’activités couvertes adaptées aux familles. Les infrastructures d’escalade et les activités sur glace figuraient également parmi leurs principales attentes.