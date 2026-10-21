Chère, mais d’une beauté incomparable, la Suisse laisse rarement les touristes indifférents. Après son séjour, l’Américain Will Hurst, 43 ans, a pourtant quelques «reproches» à lui faire. Une déclaration d’amour pleine d’ironie.

Un touriste américain s'insurge avec ironie contre la Suisse sur Instagram

Un touriste américain s'insurge avec ironie contre la Suisse sur Instagram

En bref Sur Instagram, un touriste américain Will Hurst a jugé en toute ironie que la Suisse était «agaçante»

A l'origine de ce «coup de geule»: des lacs trop bleus, des montages trop belles et des trains trop ponctuels

Sa vidéo a suscite de nombreuses louanges... mais également quelques réactions acerbes

Nikolina Pantic

Les paysages majestueux du glacier d’Aletsch, la vue pittoresque depuis le célèbre pont de la Chapelle à Lucerne… La Suisse séduit et attire chaque année des touristes du monde entier. Rien d’étonnant donc à ce qu’un magazine américain l’ait désignée comme le meilleur pays du monde.

Mais ses charmes ne font apparemment pas l’unanimité. «La Suisse est plutôt agaçante», affirme le touriste américain Will Hurst, après son séjour. Et il a plusieurs raisons de le penser.

«Les vaches là-bas ont une meilleure vue»

Si vous vous attendez à une diatribe contre la Suisse, vous serez déçu. Car Will Hurst est conquis et livre ses compliments avec une bonne dose d’ironie. «Tu descends du train et, devant toi, s’étend un lac d’un bleu cristallin qui semble avoir été retouché sur Photoshop.»

La ponctualité suisse n’est pas épargnée non plus. «Les trains arrivent à la minute près, comme annoncé. C’est presque agressif.» Même les vaches y passent. «Là-bas, les vaches ont une meilleure vue que la plupart des gens et elles te regardent comme si elles le savaient parfaitement.»

Quand même l'air coûte cher

Il faut tout de même laisser un peu de place à la critique. Will Hurst évoque le choc des prix que connaissent de nombreux touristes en Suisse. «La nourriture, les hôtels, les transports publics, même le simple fait de respirer coûte cher», énumère-t-il dans sa vidéo.

«Ça t’énerve terriblement, jusqu’à ce que tu commences à regarder autour de toi.» Son conseil? Un peu de patience. Mais c’est là que tout bascule. «Au bout de quelques jours, quelque chose de vraiment terrible se produit.»

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Un autre problème au retour

Selon le touriste, ceux qui rentrent chez eux après un voyage en Suisse doivent se préparer à une mauvaise surprise. «Tu deviens plus exigeant. Tu vois une montagne tout à fait normale et tu te dis: ‹C’est tout?›»

Son séjour l’a tellement ébloui qu’il se retrouve désormais face à un nouveau problème. «Je ne suis pas venu en Suisse pour ne plus savoir apprécier les belles choses ailleurs.»

Une ironie qui ne passe pas chez tout le monde

La vidéo de Will Hurst fait écho à l’expérience de nombreux internautes qui «s’énervent» pour les mêmes raisons. Elle compte plus de 500 commentaires. «J’y suis déjà allé plus de dix fois et je ne m’en lasse tout simplement jamais», écrit un utilisateur.

Mais tout le monde ne partage pas son humour. «S’il trouve agressif que les trains arrivent à l’heure, c’est qu’il a un problème. Et en quoi est-ce que respirer coûte cher? Va donc ailleurs, mon gars. La Suisse est un pays formidable où tout fonctionne», s’insurge un autre internaute.