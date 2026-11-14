La plateforme américaine augmente temporairement ses primes pour attirer de nouveaux hôtes dans plusieurs villes du pays. Une stratégie qui fait grincer des dents dans des communes où les autorités cherchent à limiter les locations de courte durée.

Airbnb augmente ses cadeaux pour les nouveaux hébergements en Suisse

Airbnb augmente ses cadeaux pour les nouveaux hébergements en Suisse

Michael Hotz

Airbnb recherche désespérément des hébergements. Toute personne qui recommande un nouvel hôte peut ainsi recevoir une prime. Le dispositif existe depuis un certain temps, mais l’entreprise américaine a récemment relevé temporairement le montant de ces récompenses dans plusieurs villes suisses, notamment à Zurich, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Les montants proposés peuvent être importants. Au bord de la Limmat, Airbnb verse actuellement des primes de parrainage variant entre 500 et 210 francs, suivant les quartiers. Mais cette stratégie s'applique dans toute le pays.

Airbnb recense sur son site 52 villes, régions ou cantons concernés, de l’Oberland bernois au bassin lémanique, en passant par Saint-Gall ou encore Zoug.

Pour toucher la récompense, le nouvel hôte doit publier son logement sur Airbnb et confirmer une première réservation dans un délai de 180 jours. Les chambres d’hôtel ne sont pas concernées. Le montant de la prime «dépend de la localisation et du type d’hébergement», précise Airbnb sur son site.

Montreux serre la vis

Un détail interpelle toutefois: les primes sont particulièrement élevées dans certaines régions où le marché du logement est déjà sous pression. Du point de vue d’Airbnb, la logique est claire: la plateforme peine elle aussi à recruter de nouveaux hôtes dans ces zones.

Mais cette stratégie agace une partie de la population et des autorités locales. Depuis plusieurs années, plusieurs villes cherchent à encadrer plus strictement les locations de courte durée afin de préserver l’offre de logements disponibles à l’année et de maintenir des loyers abordables.

A Zurich, une nouvelle réglementation est ainsi entrée en vigueur en septembre dans certaines zones résidentielles. Elle ne bannit pas complètement les locations via des plateformes comme Airbnb, mais les limite fortement. Les résidences secondaires louées temporairement ne sont désormais plus prises en compte dans le calcul du quota minimal de logements prévu par le règlement d’urbanisme.

La mesure a rapidement produit des effets: au cours du premier mois suivant son entrée en vigueur, la Ville a reçu 337 plaintes et plusieurs milliers de signalements. Depuis le 14 septembre 2026, Montreux a également serré la vis: «La mise en location d’un logement ou d'une chambre de vacances est soumise à une déclaration obligatoire», indique la commune sur son site internet.

Autorités locales en colère

A Genève, ainsi que dans les districts vaudois touchés par la pénurie de logements, la location d’un logement entier via une plateforme de type Airbnb ne peut généralement pas dépasser 90 jours par an sans autorisation de changement d’affectation. Lucerne a également durci les règles. Depuis le début de l’année 2025, les particuliers qui louent leur logement à des touristes ne peuvent le faire que pendant 90 nuits au maximum par an et doivent s’enregistrer auprès de la Ville.

Une réglementation similaire est entrée en vigueur le 1er novembre dans la commune voisine de Kriens. C’est justement là qu’Airbnb propose actuellement l’une de ses primes les plus élevées: 650 francs pour le parrainage d’un nouvel hôte. Une initiative qui fait bondir le conseiller national socialiste David Roth.

«Parmi toutes les communes qui prennent des mesures, Airbnb double précisément ses primes de parrainage», s’est-il indigné sur Instagram. Pour lui, ce n’est pas un hasard: «Chaque appartement qui se retrouve sur la plateforme, c’est un appartement de moins pour les personnes qui cherchent désespérément un logement ici.»

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Airbnb se défend

Airbnb rejette catégoriquement l’idée selon laquelle son activité contribuerait à la pénurie de logements en Suisse. «Airbnb n’a aucun impact significatif sur la disponibilité ou l’accessibilité des logements en Suisse», avait assuré l’entreprise à Blick en octobre.

La plateforme souligne également que «la grande majorité des hôtes Airbnb en Suisse et à Zurich sont des particuliers qui louent occasionnellement leur logement». Selon Airbnb, ces locations ponctuelles entre particuliers ne réduisent donc pas l’offre de logements disponible sur le marché.