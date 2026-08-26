Au programme de ce 26 août: un clash entre la Rega et Air-Glaciers, deux fois moins d'enfants sur les réseaux sociaux, pas de durcissement pour les conducteurs âgés, Bulle se prépare à quatre jours de musique et, enfin, les Mondiaux 2027 se rapprochent à grands pas.

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 26 août. C'est parti!

1 La Rega aurait menacé Air-Glaciers de représailles

Air-Glaciers a formulé de graves reproches à l’encontre d’un membre de la direction de la Rega, rapporte le «Walliser Bote». D’après un courrier en possession du journal, cette personne a menacé de stationner des hélicoptères supplémentaires de la Rega et de faire en sorte qu’Air-Glaciers ne se voie plus confier aucune intervention. Air-Glaciers aurait été invitée à se faire alerter par la centrale de la Rega au 1414 plutôt que par les centrales cantonales d’appel d’urgence médicale. Air-Glaciers considère que ces menaces présumées soulèvent «de sérieuses questions juridiques, voire pénales». La Rega ne souhaite pas s’exprimer publiquement sur ces accusations.

2 Les réseaux sociaux séduisent moins les écoliers suisses

L’utilisation des réseaux sociaux par les élèves du primaire suisses a diminué de moitié en quatre ans, rapportent les journaux du groupe Tamedia. D’après le «Monitorage de la numérisation dans l’éducation», seuls 20% des enfants âgés de 8 à 12 ans utilisent régulièrement des plateformes telles que TikTok ou Instagram. En 2020 et 2022, ce chiffre s’élevait respectivement à 40%. L'utilisation des appareils numériques dans les écoles suisses stagne également. Dans des matières telles que les mathématiques et l'allemand, les outils numériques sont moins souvent utilisés qu'il y a encore quelques années. Environ 10'000 élèves âgés de 8 à 18 ans ont été interrogés dans le cadre de cette étude.

3 Pas de nouvelles contraintes pour les seniors au volant

Le Conseil fédéral ne veut pas durcir les règles pour les automobilistes âgés, rapporte 20 Minutes. Celui-ci rejette un postulat de la conseillère nationale écologiste Marionna Schlatter, qui proposait notamment des cours de conduite ou des tests pratiques obligatoires à partir d'un certain âge, ainsi que des restrictions comme l'interdiction de conduire la nuit ou sur l'autoroute. Berne estime que ces possibilités existent déjà: les cantons peuvent limiter la conduite selon les horaires, les zones ou les types de routes, tandis que des cours sont proposés aux seniors. Le gouvernement préfère miser sur les systèmes d'aide à la conduite, obligatoires dans les voitures neuves depuis fin 2023. Marionna Schlatter déplore une absence de volonté d'agir. Le National doit encore se prononcer.

4 Une pluie de stars attendue aux Francomanias

L'édition 2026 des Francomanias va faire vibrer Bulle (FR) durant quatre jours à partir de ce mercredi. La soirée d'ouverture recevra une «légende vivante» avec la venue de Sheila lors de sa tournée «8.0». Parmi les autres têtes d'affiche annoncées par les organisateurs, qui promettent «diversité et émotions», figurent Bertrand Belin, Kery James, Georgio, Terrenoire, La Yegros, Colt ou encore la Valaisanne KT Gorique.

5 Crans-Montana se prépare pour le grand rendez-vous

A 160 jours de l'ouverture des Championnats du monde de ski à Crans-Montana (VS), les organisateurs invitent la presse pour évoquer les principaux défis qui rythmeront les prochains mois. Deux légendes du ski suisse, Pirmin Zurbriggen et Erika Hess – tous deux champions du monde en 1987 –, deux stars actuelles, Franjo von Allmen et Michelle Gisin, et deux jeunes compétiteurs de la relève seront présents, aux côtés du CEO de Crans-Montana 2027, Didier Défago, et du président du comité directeur, Claude-Alain Schmidhalter.