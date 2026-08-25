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«Rendre des comptes»
La Suisse observe avec inquiétude l'opacité des ventes d'armes

L'organe de suivi du Traité sur le commerce des armes a critiqué mardi à Genève la transparence en baisse des rapports 2025. Seulement 40% des 118 Etats parties ont respecté les délais.
Publié: 20:56 heures
Le conseiller fédéral Beat Jans le jeudi 13 août 2026, à Berne. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Mardi à Genève, l’organe de suivi du Traité sur le commerce des armes (TCA) a dénoncé un manque de transparence parmi les 118 Etats parties, seuls 40% ayant soumis leur rapport 2025 dans les délais impartis
  • En 2024, seulement 23% des rapports étaient jugés suffisamment transparents, le taux le plus bas depuis l’entrée en vigueur du TCA en 2014
  • 46 Etats ont respecté les délais pour leurs rapports 2025, un recul par rapport aux 44% de conformité constatés pour les années 2023 et 2024
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ATS Agence télégraphique suisse

L'organe de suivi du Traité international sur le commerce des armes (TCA) a déploré mardi le manque de transparence des 118 Etats parties. Seulement 40% d'entre eux ont remis leur rapport 2025 dans les délais.

«Quarante-six Etats parties ont soumis leur rapport annuel 2025 dans les délais impartis, soit un taux de soumission à temps de 40%, en baisse par rapport aux 44% enregistrés pour les rapports 2023 et 2024», a déploré devant la presse à Genève Alexandra Marksteiner, membre du «ATT Monitor», l'organe de suivi du TCA.

En outre, a-t-elle révélé, «seuls 26 rapports annuels pour 2024 – soit 23% des rapports attendus – ont été jugés suffisamment transparents. Il s'agit du pourcentage le plus faible de rapports annuels véritablement transparents enregistré depuis l'entrée en vigueur du Traité».

Pour être jugé suffisamment transparent, chaque rapport doit être rendu public, contenir des informations classées par type d'arme, identifier les partenaires commerciaux, préciser si les données concernent des autorisations ou des ventes effectives et indiquer le nombre d'unités ou la valeur financière des transactions, a-t-elle indiqué, précisant qu'ils ne disposaient pas encore des évaluations de transparence pour 2025.

Selon Alexandra Marksteiner, parmi les bons élèves figurent le Pérou, qui s'est distingué en soumettant les rapports les plus systématiquement détaillés et plusieurs pays européens tels que les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie ou la Grèce.

Hausse des dépenses militaires

«Le recul des rapports véritablement transparents et de la disponibilité des informations publiques met en lumière des problèmes plus vastes liés à la transparence du commerce mondial des armes», avance l'organe de suivi dans un communiqué.

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Cette situation est «particulièrement préoccupante à une époque marquée par la hausse des dépenses militaires, l'escalade des conflits et le recul de la paix». «En l'absence de rapports précis, exhaustifs et accessibles au public, il devient de plus en plus difficile d'évaluer le respect du Traité sur le commerce des armes (TCA) et de garantir l'obligation de rendre des comptes dans ce secteur», a-t-il encore alerté.

Traité de l'ONU

Le TCA a été adopté en 2013 par l'ONU et est entré en vigueur l'année suivante. Il prévoit que chaque pays signataire évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, d'être détournées au profit de criminels ou de violer les droits de l'Homme.

Les armements couverts vont du pistolet aux avions et navires de guerre, en passant par les missiles. Les Etats-Unis, principal pourvoyeur d'armes de la planète, avaient signé ce traité sous la présidence de Barack Obama, mais le Congrès ne l'a jamais ratifié depuis, alors que la Chine a rejoint le traité en 2020.

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