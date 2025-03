Les ventes d'armes suisses ont reculé à 665 millions de francs en 2024. Les munitions et les véhicules blindés dominent les exportations, tandis que l'Allemagne reste le principal acheteur avec plus de 200 millions de francs d'achats.

La Suisse a exporté pour 203,8 millions de francs de munitions vers l'Allemagne (archives). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Les entreprises suisses ont exporté pour 665 millions de francs de matériel de guerre en 2024, soit près de 32 millions de moins (5%) que l'année précédente. Soixante pays ont acquis de l'armement produit par des firmes suisses.

L'Allemagne en tête

Les cinq principaux pays importateurs l'année dernière ont été l'Allemagne (203,8 millions de francs), les Etats-Unis (76,1), l'Italie (50,6), la Suède (42) et la Roumanie (38,5), détaille le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Plus d'un tiers (34,7%) des livraisons ont concerné des munitions et près d'un quart (23,8%) des véhicules blindés. Les armes de tous calibres, ainsi que les composants d’aéronefs de combat représentent chacun environ 10% des exportations.

Enfin, les explosifs militaires, le matériel de conduite de tirs et les armes légères représentent respectivement 6,5%, 6,1% et 4,8% des achats de la part des pays étrangers. Les 5% restants sont répartis entre 6 autres catégories de matériel de guerre. Les exportations avaient atteint un sommet en 2022, avec 955 millions.