La Suisse doit mieux soutenir les victimes de catastrophes humaines. Le Conseil des Etats a transmis mardi deux postulats au Conseil fédéral afin de mieux analyser les failles révélées par Crans-Montana et de Chiètres

Le Conseil fédéral prié de réexaminer l'aide aux victimes

Le Conseil fédéral prié de réexaminer l'aide aux victimes

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit améliorer son aide aux victimes pour des catastrophes causées par une faute humaine. Le Conseil des Etats a transmis mardi deux postulats demandant un rapport au Conseil fédéral sur les lacunes révélées à la suite du drame de Crans-Montana (VS) et de l'incendie criminel de Chiètres (FR).

Les postulats ont été déposés par Baptiste Hurni (PS/NE) et Isabelle Chassot (Centre/FR). Le gouvernement s'est déclaré d'accord avec ces demandes.

Filet minimal de la LAVI

Le Neuchâtelois demande au Conseil fédéral d'examiner l'indemnisation des victimes. Il veut que le rapport cible en particulier les cas de personnes qui sont victimes d'une infraction pénale intentionnelle qui écarte toute intervention de l'assurance, s'il y en a une. Au final, il ne reste souvent que le filet minimal de la loi fédérale sur les victimes d'infractions (LAVI).

Isabelle Chassot demande elle à l'exécutif d'examiner les conditions applicables à une aide d'urgence pour les victimes de catastrophes imputables à une faute humaine. Il s'agit aussi de clarifier le soutien apporté par la Confédération aux cantons touchés.