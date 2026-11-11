Ursula Zaheg-Matossi, Suissesse de l’étranger âgée de 78 ans, était recherchée par la police sans le savoir. Venue en Suisse pour rendre visite à sa fille, elle se fait retenir à l’aéroport de Genève. Commence alors un véritable marathon administratif.

A 78 ans, cette Suissesse se retrouve fichée par la police et ignore pourquoi

A 78 ans, cette Suissesse se retrouve fichée par la police et ignore pourquoi

Interpellée à son arrivée à l’aéroport de Genève

En bref Ursula Zaheg-Matossi a été arrêtée à l'aéroport de Genève en raison d'une inscription sur la liste des personnes recherchées

La raison était l'examen d'aptitude à la conduite manqué à partir de 75 ans, car l'office ne disposait pas encore de son adresse à l'étranger

Après avoir renoncé à son permis et payé les frais, l'office a confirmé la clôture de la procédure – après cinq mois et demi

Sebastian Babic

Elle voulait simplement rendre visite à sa fille. Mais fin mars, lorsque cette Thurgovienne tend son passeport rouge au contrôle de l’aéroport de Genève, tout bascule. On la conduit dans une petite pièce à l’écart. Pendant un long moment, les deux agents présents sont incapables de lui dire ce qu’on lui reproche.

«Je me suis sentie comme une gangster dans un film policier, raconte-t-elle à Blick. Pourtant, je n’ai jamais eu affaire à la justice!» Après près d’une heure d’attente, Ursula Zaheg-Matossi, une septuagénaire, établie en Tunisie depuis des décennies, apprend enfin pourquoi elle est retenue. En son absence, l’Office de la circulation routière thurgovien lui a retiré son permis de conduire suisse. Elle était donc signalée dans le RIPOL, le système de recherches informatisées de la police.

Le motif: elle ne s’est pas présentée au contrôle médical d’aptitude à la conduite, obligatoire en Suisse pour les automobilistes dès 75 ans. Or cette Suissesse de l’étranger n’en avait jamais entendu parler.

L’affaire rappelle celle de Katharina Müller, dont Blick a récemment relaté l’histoire. Elle aussi avait été interpellée par la police à son arrivée à l’aéroport de Zurich, à cause d’un retrait de permis de conduire. Ce qui passait d’abord pour un cas isolé, pour le moins insolite, semble en réalité toucher bien plus de monde.

S'ensuit un marathon administratif

Pour Ursula Zaheg-Matossi, ce contrôle à Genève tombe au plus mal. Cette ancienne guide touristique et monitrice d’équitation sort tout juste d’un cancer du sein. Elle veut enfin rendre visite à sa fille, en situation de handicap physique, qui vit près d’Yverdon. Elle finira par la voir: après une heure passée dans la pièce à l’écart, elle est autorisée à rejoindre sa famille, qui l’attend.

Mais ses ennuis ne font que commencer. Pendant cinq mois et demi, elle tente de régler l’affaire avec l’Office de la circulation routière thurgovien, sans succès. «Toutes mes tentatives de contact n’ont reçu que des réponses automatiques», déplore-t-elle.

Une incertitude pesante

Ursula Zaheg-Matossi fait ce qu’on lui demande. Elle renonce à son permis de conduire suisse, paie 300 francs de frais et attend malgré tout une réponse pendant «une éternité». Ce n’est que cinq mois et demi plus tard que l’Office lui confirme avoir reçu le permis, en ajoutant: «Il ne devrait donc pas y avoir de problèmes lors de l’entrée en Suisse.» «Ce conditionnel a continué à me déstabiliser», confie la retraitée.

Entre-temps, dans le doute et par peur d’un nouveau contrôle de police, elle annule plusieurs voyages prévus en Suisse. «Le plus dur, c’était de ne pas pouvoir rendre visite à ma fille», dit-elle. Elle manque aussi deux fêtes de famille.

Mais que lui reprochait-on au juste? L’Office de la circulation routière thurgovien explique à Blick: «En cas de départ à l’étranger, il existe une obligation d’annonce auprès de l’office cantonal de la circulation routière.» En effet, le contrôle des habitants de la commune ne signale pas automatiquement les départs. «Quiconque conserve son permis de conduire suisse doit communiquer à l’office sa nouvelle adresse à l’étranger», précise l’administration.

L'adresse à l'étranger n'était pas connue

Avant toute inscription au registre des personnes recherchées, l’Office contacte systématiquement la dernière commune de domicile. Mais Ursula Zaheg-Matossi était partie depuis trop longtemps, et l’Office ne disposait d’aucune adresse à l’étranger où lui envoyer les documents. «Ce n’est qu’ensuite que l’inscription dans le système de recherches de la police RIPOL est effectuée», souligne l’Office de la circulation routière. Il ne s’agit pas d’une sanction pénale, mais de l’instrument habituel pour garantir «l’exécution légale lorsque la personne ne peut être jointe».

Pour Ursula Zaheg-Matossi, l’affaire est désormais close. L’ancienne monitrice d’équitation repasse actuellement son permis en Tunisie. «J’ai déjà réussi l’examen théorique. Il ne me reste plus que trois leçons de conduite.» Elle est sans doute l’élève conductrice la plus âgée de tous les temps, lance-t-elle en riant.