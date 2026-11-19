Une étude suisse révèle que 84,8% des jeunes adultes de 18 à 25 ans s'informent via les réseaux sociaux, surtout en Suisse romande. Ils privilégient des contenus clairs, accessibles et multimédias.

Les jeunes Romands s'informent avant tout sur les réseaux sociaux

Les jeunes Romands s'informent avant tout sur les réseaux sociaux

ATS Agence télégraphique suisse

Les jeunes adultes de 18 à 25 ans s'intéressent à l'actualité et s'informent principalement via les réseaux sociaux, selon une étude publiée jeudi. Ils souhaitent des informations compréhensibles, transparentes et multimédias.

Sept jeunes sur dix (71,5%) consomment des informations au moins plusieurs fois par semaine et un sur quatre au moins une fois par jour, selon l'étude «Swipe, Select. Utilisation et préférences des jeunes adultes en matière d'actualité en Suisse».

Presque tous (95,3%) utilisent le smartphone pour s'informer. Et les réseaux sociaux sont une source d'informations pour la plupart d'entre eux (84,8%). Ils jouent un rôle légèrement plus important en Suisse romande que dans les autres régions linguistiques.

Les sites web et les applications journalistiques jouent aussi un rôle non négligeable (46%). Viennent ensuite la télévision (40%) et la radio et les podcasts (32,3%). Dans les régions rurales, ces derniers sont plus souvent cités comme sources d'informations.

Selon l'étude, les jeunes adultes souhaitent des contenus qui offrent une introduction rapide sur le sujet avec la possibilité, en cas d'intérêt, d'accéder à des informations approfondies. Les informations doivent être compréhensibles, facile à situer dans un contexte, les sources explicitées de façon transparente.

Importance de l'accessibilité

Des participants ont aussi été interrogés sur les contenus d'actualité dont ils se souvenaient. Ceux-ci provenaient souvent du service public (RTS, SRF), de 20 minutes/20 Minuten et de Blick. La plupart (84,3%) étaient librement accessibles, c'est-à-dire disponibles sans paywall.

Ils portaient sur les faits divers et les infractions à la loi (22,7%), le sport (18,4%), les accidents (12,6%) et la politique (12,3%). Cela relève un décalage par rapport aux thèmes qui les intéressent: santé, médecine, alimentation arrivent en tête, suivies par l'éducation, les sciences, la culture, les études, la formation.

Ce décalage s'explique en partie par le biais de négativité. Les recherches sur le sujet montrent que les informations négatives retiennent davantage l'attention et restent plus facilement en mémoire, relève la directrice de l'étude dans le communiqué.

L'étude a été réalisée par des chercheurs de la Haute école spécialisée des Grisons et du MILEVA INSTITUT sur mandat de l'association ProMedia, soutenue par Keystone-ATS. Elle a été financée par l'Office fédéral de la communication.

Elle repose sur une approche multimodale comprenant notamment une enquête en ligne standardisée non représentative auprès de 873 jeunes adultes de Suisse alémanique, romande et italienne. 136 participants ont en outre tenu pendant une semaine un journal de leurs contacts avec l'actualité dont ils se souvenaient.