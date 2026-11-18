En Suisse, deux jeunes sur trois utilisent désormais régulièrement l’intelligence artificielle (IA) pour s’informer, selon une nouvelle étude. C’est trois fois plus qu’en 2024.

En Suisse, deux tiers des jeunes de 12 à 19 ans s’informent régulièrement en utilisant l’intelligence artificielle. C’est trois fois plus qu’en 2024, selon la nouvelle étude JAMES de la ZHAW. Il est d’autant plus important de savoir comment les réponses de l’IA sont générées et pourquoi il faut les vérifier avec des sources indépendantes, estiment les chercheurs.

Ces deux dernières années, aucun autre domaine des médias n’a autant transformé le quotidien des jeunes que l’intelligence artificielle (IA), soulignent les auteurs de l’étude JAMES 2026, publiée jeudi par la ZHAW sur mandat de Swisscom. L’IA occupe désormais la troisième place des outils leur permettant de s’informer, derrière les moteurs de recherche et les messageries.

«En très peu de temps, l’IA s’est naturellement intégrée dans le quotidien des jeunes, qui doivent donc aussi savoir comment les réponses sont générées et pourquoi il est important de les vérifier auprès de sources indépendantes», souligne Gregor Waller, psychologue des médias à la ZHAW et directeur de l’étude, cité dans le communiqué.

Gare au fossé social concernant l’IA

L’utilisation perfectionnée de l’IA, moyennant le paiement d’un abonnement, trahit en outre un écart social. Si 44% des foyers aisés disposent d’un tel abonnement, cette proportion tombe à 23% chez les ménages modestes. Il existe un risque de voir se creuser un fossé en matière de maîtrise de l’IA, met en garde Michael In Albon, chargé de la protection de la jeunesse face aux médias chez Swisscom. Cet enjeu doit «retenir toute l’attention des acteurs politiques afin de préserver l’égalité des chances».

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Cette disparité entre ménages aisés et modestes existe aussi dans le domaine des plateformes de diffusion vidéo ou musicale en continu et dans les journaux en ligne, observent les chercheurs de la ZHAW. En revanche tous les jeunes (99%) possèdent un smartphone.

Cyberharcèlement stable

Depuis 2024, WhatsApp, Instagram, TikTok et Snapchat restent les applications préférées des jeunes. En revanche, BeReal a perdu énormément de terrain, passant d’un tiers à 4% de jeunes qui y sont connectés. Les ados et les moins de 20 ans utilisent messageries et réseaux sociaux avant tout pour discuter, consulter des contenus et les aimer. Ils sont très peu nombreux à en publier eux-mêmes.

Au cours des deux dernières années, 59% des jeunes ont été insultés ou injuriés au moins une fois dans un message privé. Plus d’un quart d’entre eux ont été questionnés en ligne par des inconnus sur leur apparence physique ou ont reçu des sollicitations sexuelles non désirées, les filles étant nettement plus touchées que les garçons. Ainsi, 28% des filles et 11% des garçons ont été invités à envoyer des photos érotiques d’eux-mêmes. Ces chiffres restent stables par rapport à 2024.

Davantage de moments en famille

Selon leur propre estimation, les jeunes passent en moyenne 3h par jour sur leur smartphone en semaine et près de 4h le week-end. Malgré cette forte consommation, sept jeunes sur dix pratiquent régulièrement du sport et presque autant sortent ou rencontrent leurs amis dans leur temps libre. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à partager régulièrement des moments en famille: 38% actuellement, contre 29% en 2024 et 16% en 2010.

Tous les deux ans, l’étude JAMES («Jeunesse, Activités, Médias - Enquête Suisse») dresse un tableau de l’usage des médias chez les jeunes en Suisse. Pour ce faire, la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) interroge plus de 1’000 jeunes de 12 à 19 ans dans toute la Suisse.