Samedi agité à Lucerne. Alors que les opposants à l'UE de Mass-Voll se réunissaient sur la Kurplatz (LU), une contre-manifestation de gauche deux fois plus nombreuse dénonçait la présence de l'extrême droite. La police est restée sur le qui-vive toute l'après-midi.

Deux bords s'opposent dans les rues à Lucerne vis-à-vis des accords avec l'UE

Deux bords s'opposent dans les rues à Lucerne vis-à-vis des accords avec l'UE

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi sur la Kurplatz de Lucerne à l'appel de Mass-Voll, l'organisation connue notamment pour son opposition aux mesures anti-Covid. Elles protestaient contre les accords institutionnels entre l'UE et la Suisse.

Les autorités étaient sur le qui-vive, car une contre-manifestation était organisée simultanément, de l'autre côté du lac, à l'appel d'une alliance de gauche. Elle rassemblait un millier de personnes.

Les militants de gauche protestaient contre la présence annoncée aux côtés de Mass-Voll de militants jugés d'extrême-droite, en provenance notamment de Bulgarie et de Hongrie. Un membre de l'organisation radicale suisse Junge Tat a également été aperçu.

La tension était palpable bien avant le début des rassemblements. Le PS de la ville de Lucerne avait lancé une mise en garde le mois dernier, et les Vert-e-s avaient demandé le retrait de l'autorisation de manifester pour Mass-Voll. Une oratrice a mis en garde face à une «résurgence du fascisme».

En milieu d'après-midi, les rassemblements restaient pacifiques.