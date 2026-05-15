Un homme de 86 ans a été grièvement blessé ce vendredi à Schaffhouse après être tombé sous un bus. En appuyant sur un bouton pour arrêter le véhicule, il a perdu l’équilibre et s’est coincé sous une roue.

Un senior tombe sous un bus et se blesse grièvement

Un senior tombe sous un bus et se blesse grièvement

ATS Agence télégraphique suisse

Un piéton octogénaire a été renversé par un bus de ligne et grièvement blessé vendredi à Schaffhouse. L'homme âgé de 86 ans, qui se déplaçait avec des béquilles, a chuté alors qu'il montait dans le véhicule et s'est retrouvé coincé sous une roue.

Le malheureux a tenté d'arrêter le bus qui démarrait en appuyant sur le bouton d'ouverture des portes, a indiqué vendredi soir la police schaffhousoise. Il a perdu l'équilibre et est tombé, un bras restant coincé sous une roue. Il a été hospitalisé avec une fracture ouverte.