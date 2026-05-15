Un senior tombe sous un bus et se blesse grièvement

ATS Agence télégraphique suisse
Un piéton octogénaire a été renversé par un bus de ligne et grièvement blessé vendredi à Schaffhouse. L'homme âgé de 86 ans, qui se déplaçait avec des béquilles, a chuté alors qu'il montait dans le véhicule et s'est retrouvé coincé sous une roue.
Le malheureux a tenté d'arrêter le bus qui démarrait en appuyant sur le bouton d'ouverture des portes, a indiqué vendredi soir la police schaffhousoise. Il a perdu l'équilibre et est tombé, un bras restant coincé sous une roue. Il a été hospitalisé avec une fracture ouverte.
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