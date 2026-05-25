DE
FR

Virée nocturne à Pratteln (BL)
Un ado dérobe la voiture familiale et finit dans le mur

Un jeune de 13 ans a provoqué un accident à Pratteln (BL) dans la nuit du 24 au 25 mai après avoir volé la voiture familiale. Le véhicule a percuté un mur. Aucun blessé n’est à déplorer.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
Les dégâts sont importants.
Photo: Police cantonale de Bâle-Campagne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 13 ans a provoqué un accident dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une virée nocturne à Pratteln (BL). La voiture familiale a été fortement endommagée. Personne n’a été blessé, a indiqué lundi la police de Bâle-Campagne.

L’accident s’est produit peu après 03h. Le conducteur de 13 ans circulait au volant du véhicule, qu’il avait auparavant dérobé à son domicile. Le jeune conducteur a roulé sur un îlot de circulation et a perdu le contrôle de la voiture dans le virage à droite qui suivait.

Le véhicule a traversé la voie opposée avant de percuter le mur d’un bâtiment. Sous la violence du choc, la voiture a été projetée sur la chaussée, où elle s’est immobilisée, lourdement endommagée. Le conducteur et sa passagère, également âgée de 13 ans, sont sortis indemnes de l’accident.

Une entreprise de dépannage a dû évacuer le véhicule. Le ministère public des mineurs de Bâle-Campagne a ouvert une procédure.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus