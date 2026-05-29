Accident tragique à Reichenburg (SZ). Un pilote de 68 ans s'est écrasé jeudi avec son planeur. L'accident, qui s'est produit dans la région de Nöchen, lui a coûté la vie. L'enquête sur les causes de l'accident est en cours.

Un pilote de 68 ans perd la vie dans le crash de son planeur

Un pilote de 68 ans perd la vie dans le crash de son planeur

ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote d'un planeur a perdu la vie jeudi après-midi après que son engin s'est écrasé dans une forêt, à Reichenburg (SZ). L'homme âgé de 68 ans s'était envolé à Schänis (GL). Il était seul à bord.

Le malheureux est décédé avant l'arrivée des secours, indique la police cantonale schwyzoise vendredi. On ignore encore les circonstances et les causes de l'accident. Le Bureau suisse d'enquête de sécurité (SESE) et le Ministère public de la Confédération vont devoir les établir, écrit la police.