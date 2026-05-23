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Accident spectaculaire
Il évite un animal et finit dans le Rhin avec sa voiture

Un homme de 50 ans a plongé avec sa voiture dans le Rhin samedi matin à Rümikon (AG) après avoir évité un animal. Blessé, il a réussi à s’extraire seul du véhicule avant d’être hospitalisé.
Publié: il y a 55 minutes
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Un automobiliste de 50 ans a fini dans le Rhin samedi matin à Rümikon (AG).
Photo: Police cantonale argovienne
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ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste de 50 ans est tombé dans le Rhin avec son véhicule samedi matin à Rümikon (AG). L'homme a été blessé, mais a pu sortir seul de sa voiture. Il a expliqué avoir fait une embardée pour éviter un animal.

La police a été alertée vers 08h00, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a traversé la voie opposée et s'est retrouvée sur le bas-côté. Le véhicule a alors fait un tonneau avant de glisser jusque dans le Rhin.

Le conducteur a été conduit à l'hôpital. Le véhicule a quant à lui été totalement détruit, précise la police cantonale argovienne.

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