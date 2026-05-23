Un homme de 50 ans a plongé avec sa voiture dans le Rhin samedi matin à Rümikon (AG) après avoir évité un animal. Blessé, il a réussi à s’extraire seul du véhicule avant d’être hospitalisé.

Il évite un animal et finit dans le Rhin avec sa voiture

Il évite un animal et finit dans le Rhin avec sa voiture

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste de 50 ans est tombé dans le Rhin avec son véhicule samedi matin à Rümikon (AG). L'homme a été blessé, mais a pu sortir seul de sa voiture. Il a expliqué avoir fait une embardée pour éviter un animal.

La police a été alertée vers 08h00, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a traversé la voie opposée et s'est retrouvée sur le bas-côté. Le véhicule a alors fait un tonneau avant de glisser jusque dans le Rhin.

Le conducteur a été conduit à l'hôpital. Le véhicule a quant à lui été totalement détruit, précise la police cantonale argovienne.