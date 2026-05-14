Il détruit sa voiture de sport en confondant les pédales

Sandra Marschner
Selon ses propres déclarations, un jeune conducteur aurait confondu les pédales d’accélérateur et de frein. Mercredi soir, peu avant 23h30, il a perdu le contrôle de sa voiture de sport dans le parking du grossiste Aligro à Spreitenbach (AG), avant de percuter un pilier de soutien. Comme l’indique la police cantonale argovienne dans un communiqué, personne n’a été blessé. La voiture de sport est en revanche totalement détruite.
La police cantonale a dénoncé le conducteur au ministère public compétent. Son permis de conduire, obtenu il y a environ cinq semaines seulement, lui a été provisoirement retiré.
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