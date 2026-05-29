DE
FR

Accessible dès vendredi
Après la fin de l'hiver, trois cols alpins mythiques rouvrent

Trois cols alpins suisses rouvrent après l'hiver: la Furka (VS/UR), le Grimsel (VS/BE) et le Nufenen (VS/TI) sont accessibles dès ce vendredi, annonce le TCS.
Publié: 13:05 heures
C'est la fin de l'hiver en haute altitude avec la réouverture vendredi de trois grands cols.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Avec les cols de la Furka (VS/UR), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI), trois autres cols alpins suisses ont rouvert vendredi après la fermeture hivernale. Les cols du Susten (BE/UR) et du Grand-Saint-Bernard sont encore fermés.

Le col de la Furka, situé à 2429 mètres d'altitude, a été rouvert à la circulation vendredi à partir de 09h00, a annoncé le canton d'Uri. La route du col relie le canton d'Uri au Valais, et plus précisément les communes de Realp (UR) et d'Obergoms.

Le col du Grimsel, situé à 2164 mètres d'altitude entre Innertkirchen (BE) et Gletsch (VS), a également été rouvert, a indiqué le Touring-Club Suisse (TCS). Enfin, la fermeture hivernale du col du Nufenen, situé à 2478 mètres d'altitude entre Ulrichen (VS) et Airolo (TI), a également été levée vendredi. Selon le TCS, sur les 77 cols les plus importants de Suisse, seuls ceux du Susten (2234 m d'altitude) et du Grand-Saint-Bernard (2469 m) étaient encore fermés vendredi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus