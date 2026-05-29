Trois cols alpins suisses rouvrent après l'hiver: la Furka (VS/UR), le Grimsel (VS/BE) et le Nufenen (VS/TI) sont accessibles dès ce vendredi, annonce le TCS.

ATS Agence télégraphique suisse

Avec les cols de la Furka (VS/UR), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI), trois autres cols alpins suisses ont rouvert vendredi après la fermeture hivernale. Les cols du Susten (BE/UR) et du Grand-Saint-Bernard sont encore fermés.

Le col de la Furka, situé à 2429 mètres d'altitude, a été rouvert à la circulation vendredi à partir de 09h00, a annoncé le canton d'Uri. La route du col relie le canton d'Uri au Valais, et plus précisément les communes de Realp (UR) et d'Obergoms.

Le col du Grimsel, situé à 2164 mètres d'altitude entre Innertkirchen (BE) et Gletsch (VS), a également été rouvert, a indiqué le Touring-Club Suisse (TCS). Enfin, la fermeture hivernale du col du Nufenen, situé à 2478 mètres d'altitude entre Ulrichen (VS) et Airolo (TI), a également été levée vendredi. Selon le TCS, sur les 77 cols les plus importants de Suisse, seuls ceux du Susten (2234 m d'altitude) et du Grand-Saint-Bernard (2469 m) étaient encore fermés vendredi.