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Essentielles à nos écosystèmes
Les apiculteurs lancent une initiative pour sauver les abeilles

En Suisse, près de 50% des espèces d’abeilles sauvages sont en danger. Une initiative populaire, lancée ce mardi, demande à la Confédération de protéger ces pollinisateurs essentiels pour nos écosystèmes et cultures.
Publié: 10:00 heures
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Dernière mise à jour: 10:09 heures
Une initiative populaire, lancée ce mardi, demande à la Confédération de protéger les abeilles.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les abeilles doivent être mieux protégées en Suisse. Les associations d'apiculture de tout le pays lancent mardi une initiative populaire visant à inscrire la protection de la pollinisation dans la Constitution.

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Les abeilles vont mal. Près de la moitié des quelque 600 espèces sauvages en Suisse sont menacées et 59 sont déjà éteintes.

La biomasse des insectes a diminué de plus de trois quarts en 30 ans, rappellent les initiants dans un communiqué. Outre les apiculteurs, l'alliance se compose des Amis de la Nature et de la fondation Future 3.

Des êtres indispensables

Les mesures du gouvernement n'ont pas suffi. C'est aujourd'hui au peuple d'exercer la pression nécessaire pour préserver ces êtres indispensables aux écosystèmes.

La Confédération et les cantons doivent garantir la pollinisation des plantes sauvages et cultivées par les insectes et mettre les à disposition les moyens financiers et les ressources humaines nécessaires à cet effet. L'initiative ne définit pas la manière d'atteindre cet objectif.

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